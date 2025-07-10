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Россия ждет от Украины сигналов о желании продолжить переговоры - РИА Новости, 10.07.2025
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12:47 10.07.2025 (обновлено: 13:42 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/rossija-2028337393.html
Россия ждет от Украины сигналов о желании продолжить переговоры
Россия ждет от Украины сигналов о желании продолжить переговоры - РИА Новости, 10.07.2025
Россия ждет от Украины сигналов о желании продолжить переговоры
РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:47:00+03:00
2025-07-10T13:42:00+03:00
россия
киев
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", - сказал Песков журналистам.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
https://ria.ru/20250710/stopor-2028337118.html
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россия, киев, дмитрий песков, в мире
Россия, Киев, Дмитрий Песков, В мире
Россия ждет от Украины сигналов о желании продолжить переговоры

Песков: РФ ждет сигналов от Украины о желании выйти на третий раунд переговоров

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. РФ ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нужно дождаться все-таки каких-то сигналов из Киева, от представителей киевского режима, о желании и нежелании выходить на третий раунд прямых переговоров российско-украинских", - сказал Песков журналистам.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Турецкий дипломатический источник ранее сообщил РИА Новости, что Турция ожидает решения России и Украины о дате третьего раунда переговоров в Стамбуле.
Россия ранее неоднократно заявляла о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной.
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