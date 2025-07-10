https://ria.ru/20250710/rospotrebnadzor-2028373883.html

Роспотребнадзор рассказал, сколько воды нужно пить при жаре

Роспотребнадзор рассказал, сколько воды нужно пить при жаре - РИА Новости, 10.07.2025

Роспотребнадзор рассказал, сколько воды нужно пить при жаре

При выполнении работы средней тяжести и температуре воздуха более 30 градусов необходимо выпивать примерно одну чашку воды каждые 20 минут, рассказали... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:08:00+03:00

2025-07-10T15:08:00+03:00

2025-07-10T15:08:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1830062827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7656ca1cb83d9f64459ab1c03421ff0.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. При выполнении работы средней тяжести и температуре воздуха более 30 градусов необходимо выпивать примерно одну чашку воды каждые 20 минут, рассказали журналистам в Роспотребнадзоре. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в четверг температура воздуха в Москве в середине дня повысится до плюс 32-35 градусов, это значит, что будет побит рекорд 1996 года, когда в городе было плюс 33,4 градуса. "При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5 градуса, рекомендуется сокращать рабочий день на час; при повышении до 29 градусов - на 2 часа, а если помещение нагрелось до 30,5 градуса - на 4 часа", - сообщили в ведомстве. Там добавили, что для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. При работах на открытом воздухе и температуре наружного воздуха 32,5 градуса и выше продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с последующим отдыхом не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях. "При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4–5 часов для лиц, использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5–2 часа для лиц без специальной одежды", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там уточнили, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным. При таких условиях не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе. "Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных видов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет", - отметили в ведомстве. Для профилактики обезвоживания организма в Роспотребнадзоре рекомендовали правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости, рекомендуемая температура напитков - плюс 10–15 градусов. Для оптимального водообеспечения в ведомстве также рекомендовали возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых из организма с потом. Для этого нужно предусмотреть выдачу подсоленной воды, минеральной щелочной воды, кисломолочных напитков, соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей. Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма. "При температуре воздуха более 30 градусов и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Кроме того, для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется, при возможности, употребление фруктов и овощей, дополнительная витаминизация", - подчеркнули там.

https://ria.ru/20250710/stavropole-2028363904.html

https://ria.ru/20250709/rabota-2028053616.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)