https://ria.ru/20250710/rezhim-2028356454.html
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 10.07.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:55:00+03:00
2025-07-10T13:55:00+03:00
2025-07-10T13:55:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_2ae1441a840425e0cb40346360574f98.jpg
ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале. Режим введен в 13.47 мск.
https://ria.ru/20241123/opasnost-1985399235.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/13/1488621344_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_53aedfaf552d9ec9a1e4a3e6861a79f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, безопасность
Липецкая область, Игорь Артамонов, Безопасность
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
На всей территории Липецкой области ввели режим воздушной опасности