https://ria.ru/20250710/reestr-2028418501.html

ФНС России: число субъектов МСП в едином реестре выросло за год на 3,2%

ФНС России: число субъектов МСП в едином реестре выросло за год на 3,2% - РИА Новости, 10.07.2025

ФНС России: число субъектов МСП в едином реестре выросло за год на 3,2%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре МСП, который сформировала Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, увеличилось за год... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:55:00+03:00

2025-07-10T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Едином реестре МСП, который сформировала Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, увеличилось за год на 3,2% и составило на сегодняшний день 6,4 миллиона субъектов, сообщается на сайте ФНС."В обновленном реестре 6,4 миллиона субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 203 тысячи субъектов МСП (или на 3,2%) больше, чем в реестре МСП от 10.07.2024", - говорится на сайте.Отмечается, что доля субъектов МСП от общего количества действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 81,1%, в то время как на 10 июля 2022-2024 годов их доля составляла 80,8%."За шесть месяцев 2025 года к сведениям единого реестра субъектов МСП зафиксировано 78,8 миллиона обращений", - добавили в ведомстве.В ФНС подчеркнули, что использование реестра МСП помогает государству эффективнее поддерживать малый и средний бизнес, а компаниям и предпринимателям выбирать надежных контрагентов. Создание комфортных условий для развития малого и среднего бизнеса является одним из направлений национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, как отмечает ФНС, был сформирован на основе сведений о доходах и среднесписочной численности работников компаний и индивидуальных предпринимателей за 2024 год, данных единого государственного реестра юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и информации от других государственных органов и уполномоченных организаций.По словам вице-премьера Александра Новака, чьи слова цитирует пресс-служба Минэкономразвития РФ, рост числа субъектов МСП подтверждает высокую роль такого бизнеса в экономике страны и эффективность принимаемых мер по его поддержке и развитию. "В России зарегистрировано 6,4 миллиона действующих компаний и индивидуальных предпринимателей. Это наивысший показатель с 2017 года, когда был запущен реестр. Мы фиксируем устойчивую положительную динамику", - сказал Новак.В Минэкономразвития России также отметили положительную динамику в росте количества средних предприятий. "В настоящий момент зарегистрировано более 22 тысяч средних компаний, за год их количество выросло на 6%, по сравнению с 2023 годом - на 19%", - добавила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028006334.html

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