https://ria.ru/20250710/razvitie-2028383694.html

Комаров и Солнцев обсудили общественно-политическое развитие Оренбуржья

Комаров и Солнцев обсудили общественно-политическое развитие Оренбуржья - РИА Новости, 10.07.2025

Комаров и Солнцев обсудили общественно-политическое развитие Оренбуржья

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с врио губернатора Оренбургской области... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:47:00+03:00

2025-07-10T15:47:00+03:00

2025-07-10T15:47:00+03:00

оренбургская область

игорь комаров

евгений солнцев

россия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел рабочую встречу с врио губернатора Оренбургской области Евгением Солнцевым, на которой они обсудили социально-экономическое положение Оренбуржья, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2025 году Оренбургская область участвует в реализации 12 национальных проектов. В соответствии с ними сформированы и утверждены 43 региональных проекта. Участие в национальных и федеральных проектах позволяет создавать на территории региона новые высокотехнологичные производства и передовую инфраструктуру. "Российская экономика продолжает развиваться под санкционным давлением недружественных стран. Несмотря на сохраняющиеся сложности, экономическая ситуация в регионе остается стабильной. Мы видим, что работа главы региона и его команды приносит результат. Динамика ключевых экономических показателей позволяет оценить состояние региональной экономики как достаточно устойчивое", – приводит пресс-служба правительства Оренбургской области слова Комарова. Стабильными остаются показатели по промышленному производству, объему отгруженной продукции промышленных предприятий, сельскому хозяйству. Сохраняется положительная динамика в строительстве жилья. За январь – май введено 515,4 тысячи квадратных метров жилья с ростом на 4,9% к уровню пяти месяцев 2024 года. Положительная динамика сохраняется и на потребительском рынке: оборот розничной торговли составил 103,3% к уровню пяти месяцев прошлого года; объем платных услуг населению – 103,8%, оборот общественного питания – 107,7%, отмечают в пресс-службе. На развитие экономики и социальной сферы области за январь – март 2025 года использовано инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в объеме 61,44 миллиарда рублей, что составило 103,8% к соответствующему периоду 2024 года. Растут показатели среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника. За январь – апрель 2025 года она составила 69 068,8 рубля, или 117,4% к уровню четырех месяцев 2021 года. На 1 июля численность зарегистрированных безработных составила 5,56 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,58%. "Правительство области работает над актуализацией Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Главная задача этого документа – обеспечить комплексное развитие области, которое даст возможность максимально раскрыть потенциал каждого жителя Оренбуржья и всего региона", – приводит пресс-служба слова Солнцева. Комаров также провел рабочее совещание по вопросам общественно-политического развития Оренбургской области, где рассмотрены вопросы поддержки участников СВО, подготовки к Единому дню голосования. "В регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки семей военнослужащих и участников СВО. Активную работу ведут министерство соцразвития, региональный филиал фонда "Защитники Отечества". Реализуется кадровый проект "Герои Оренбуржья" по аналогии с федеральной программой "Время героев". По результатам многоэтапного отбора 33 ветерана специальной военной операции начнут обучение 1 августа", — указывается в сообщении. В Оренбургской области идет подготовка к Единому дню голосования. На выборах губернатора Оренбургской области и депутатов представительных органов муниципалитетов в 2025 году запланировано к замещению 4057 мандатов. Для оперативного решения всех вопросов и обеспечения легитимности итогов выборов в регионе созданы и работают избирательный штаб и Общественный штаб по наблюдению за выборами. Подготовленные эксперты смогут своевременно отреагировать на возможные нарушения и провокации. Комаров отметил слаженную работу всех структур, задействованных в организации выборов. "Вопросы организации важного общественно-политического события решаются в рабочем порядке. Главное – должна быть обеспечена прозрачность выборов, а также безопасность всех участников избирательного процесса", – подчеркнул полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе.

https://ria.ru/20250705/orsk-2027398676.html

https://ria.ru/20250624/solntsev-2025018865.html

https://ria.ru/20250710/natsproekty-2028287521.html

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игорь комаров, евгений солнцев, россия