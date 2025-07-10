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Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах - РИА Новости, 10.07.2025
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Туризм
 
15:40 10.07.2025 (обновлено: 15:57 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/razvitie-2028381731.html
Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах
Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах - РИА Новости, 10.07.2025
Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах
Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры, в частности в Запорожье реализуется инвестпроект в рамках федерального проекта "Пять... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:40:00+03:00
2025-07-10T15:57:00+03:00
россия
туризм
запорожье
дмитрий чернышенко
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры, в частности в Запорожье реализуется инвестпроект в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина."Я думаю, что у туризма светлое будущее и, что важно, в развитие туринфраструктуры подключаются и наши новые регионы. У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", - сказал Чернышенко.
https://realty.ria.ru/20250707/putin-2027674300.html
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россия, запорожье, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество
Россия, Туризм, Запорожье, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Общество
Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах

Чернышенко: новые регионы подключаются к развитию туристической инфраструктуры

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. 10 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры, в частности в Запорожье реализуется инвестпроект в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина.
"Я думаю, что у туризма светлое будущее и, что важно, в развитие туринфраструктуры подключаются и наши новые регионы. У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", - сказал Чернышенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон о регистрации недвижимости в новых регионах
7 июля, 15:07
 
ТуризмРоссияЗапорожьеДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинОбщество
 
 
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