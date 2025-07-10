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Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах

Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах - РИА Новости, 10.07.2025

Чернышенко рассказал о развитии туристических объектов в новых регионах

Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры, в частности в Запорожье реализуется инвестпроект в рамках федерального проекта "Пять... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:40:00+03:00

2025-07-10T15:40:00+03:00

2025-07-10T15:57:00+03:00

россия

туризм

запорожье

дмитрий чернышенко

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новые регионы России подключаются к развитию туристической инфраструктуры, в частности в Запорожье реализуется инвестпроект в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина."Я думаю, что у туризма светлое будущее и, что важно, в развитие туринфраструктуры подключаются и наши новые регионы. У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал", - сказал Чернышенко.

https://realty.ria.ru/20250707/putin-2027674300.html

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россия, запорожье, дмитрий чернышенко, владимир путин, общество