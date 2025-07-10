https://ria.ru/20250710/razgovor-2028372655.html

Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным

Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным - РИА Новости, 10.07.2025

Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным

Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал свой недавний разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:03:00+03:00

2025-07-10T15:03:00+03:00

2025-07-10T15:09:00+03:00

сергей лавров

марко рубио

политика

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал свой недавний разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость.В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии."Это был откровенный разговор, и важно, что он состоялся", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028369653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей лавров, марко рубио, политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша