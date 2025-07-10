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Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным - РИА Новости, 10.07.2025
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15:03 10.07.2025 (обновлено: 15:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/razgovor-2028372655.html
Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным
Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным - РИА Новости, 10.07.2025
Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным
Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал свой недавний разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:03:00+03:00
2025-07-10T15:09:00+03:00
сергей лавров
марко рубио
политика
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
государственный департамент сша
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал свой недавний разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость.В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии."Это был откровенный разговор, и важно, что он состоялся", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20250710/vstrecha-2028369653.html
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сергей лавров, марко рубио, политика, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), государственный департамент сша
Сергей Лавров, Марко Рубио, Политика, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Государственный департамент США
Рубио назвал разговор с Лавровым откровенным и важным

Рубимо заявил, что разговор с Лавровым был откровенным и отметил его важность

© Фото : МИД России/TelegramГоссекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио охарактеризовал свой недавний разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым как откровенный и подчеркнул его значимость.
В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии.
«
"Это был откровенный разговор, и важно, что он состоялся", - сказал Рубио, отвечая на вопросы журналистов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров и Рубио обсудили конфликт на Украине и двустороннее сотрудничество
Вчера, 14:55
 
Сергей ЛавровМарко РубиоПолитикаРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Государственный департамент США
 
 
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