Рейтинг@Mail.ru
Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 10.07.2025 (обновлено: 14:01 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/radio-2028314760.html
Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения
Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения - РИА Новости, 10.07.2025
Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения
Радиостанция УВБ-76, известная также как станция Судного дня, передала в эфир новые сигналы, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:27:00+03:00
2025-07-10T14:01:00+03:00
радиостанция судного дня
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_0:246:4725:2903_1920x0_80_0_0_c4dfd75104b436329e2ad8c7dadf156c.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция Судного дня, передала в эфир новые сигналы, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность."Сообщение на Скрипучем Колесе за сегодня в 10:59 по мск: Альфа45 БЫТОСТИХ 6759", — говорится в посте.Согласно второй публикации, 10 июля, в 11:07 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 9 июля. Тогда в эфире прозвучало слово "зубрильный".
https://ria.ru/20250524/medvedev-2018827119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152659/23/1526592310_262:0:4461:3149_1920x0_80_0_0_eeecda7fb8ef059d800845174b7114e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
радиостанция судного дня, россия
Радиостанция Судного дня, Россия
Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения

Радио Судного дня передало новые сигналы

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция Судного дня, передала в эфир новые сигналы, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.
"Сообщение на Скрипучем Колесе за сегодня в 10:59 по мск: Альфа45 БЫТОСТИХ 6759", — говорится в посте.
Согласно второй публикации, 10 июля, в 11:07 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".
Последний раз станция передавала сигналы 9 июля. Тогда в эфире прозвучало слово "зубрильный".
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Медведев упомянул "радиостанцию Судного дня", говоря о Европе и Украине
24 мая, 11:36
 
Радиостанция Судного дняРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала