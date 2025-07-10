https://ria.ru/20250710/radio-2028314760.html

Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения

Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения - РИА Новости, 10.07.2025

Радио Судного дня передало новые таинственные сообщения

Радиостанция УВБ-76, известная также как станция Судного дня, передала в эфир новые сигналы, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:27:00+03:00

2025-07-10T11:27:00+03:00

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радиостанция судного дня

россия

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция Судного дня, передала в эфир новые сигналы, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность."Сообщение на Скрипучем Колесе за сегодня в 10:59 по мск: Альфа45 БЫТОСТИХ 6759", — говорится в посте.Согласно второй публикации, 10 июля, в 11:07 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение "НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой", а также станцией Судного дня, так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 9 июля. Тогда в эфире прозвучало слово "зубрильный".

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радиостанция судного дня, россия