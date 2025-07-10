https://ria.ru/20250710/rada-2028431549.html

Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде

Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде - РИА Новости, 10.07.2025

Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде

Представители украинских военкоматов и полицейские фактически охотятся на граждан в рамках принудительной мобилизации, заявил в четверг депутат Верховной рады... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:53:00+03:00

2025-07-10T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представители украинских военкоматов и полицейские фактически охотятся на граждан в рамках принудительной мобилизации, заявил в четверг депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. По его словам, позорные действия сотрудников военкоматов и полиции во время мобилизационных мероприятий вызывают у граждан сильное недовольство. "ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) были бы полезным органом во время военного положения, во время войны, если бы они качественно, профессионально искали реально пригодных, реально способных служить и или воевать граждан. … То, что они делают вместе с полицейскими, сейчас вредит делу обороны. Они фактически охотятся на граждан Украины. Все мы догадываемся, что это вызывает крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству", - сказал Мазурашу в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция". Он подчеркнул, что большинство людей вынуждены скрываться именно из-за позорной практики силовой мобилизации. "То, что они (представители военкоматов - ред.) вытворяют, прикрываясь так называемой мобилизационной работой, это ужас. Это чрезвычайно негативно влияет и на настроения самих граждан, и на экономику... Последствия чрезвычайно негативны и масштабны для обороноспособности", - резюмировал Мазурашу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

https://ria.ru/20250626/jw-2025488871.html

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в мире, здоровье - общество, украина, верховная рада украины, вооруженные силы украины