Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде
Мазурашу: позорные действия сотрудников ТЦК вызывают недовольство у украинцев
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Представители украинских военкоматов и полицейские фактически охотятся на граждан в рамках принудительной мобилизации, заявил в четверг депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
По его словам, позорные действия сотрудников военкоматов и полиции во время мобилизационных мероприятий вызывают у граждан сильное недовольство.
"ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) были бы полезным органом во время военного положения, во время войны, если бы они качественно, профессионально искали реально пригодных, реально способных служить и или воевать граждан. … То, что они делают вместе с полицейскими, сейчас вредит делу обороны. Они фактически охотятся на граждан Украины. Все мы догадываемся, что это вызывает крайне негативные эмоции. В некоторых случаях даже ненависть к родному государству", - сказал Мазурашу в эфире украинского политического YouTube-канала "Суперпозиция".
Он подчеркнул, что большинство людей вынуждены скрываться именно из-за позорной практики силовой мобилизации.
"То, что они (представители военкоматов - ред.) вытворяют, прикрываясь так называемой мобилизационной работой, это ужас. Это чрезвычайно негативно влияет и на настроения самих граждан, и на экономику... Последствия чрезвычайно негативны и масштабны для обороноспособности", - резюмировал Мазурашу.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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