https://ria.ru/20250710/putin-2028461904.html

"Зачем его слушать?" На Западе неожиданно высказались о Путине

"Зачем его слушать?" На Западе неожиданно высказались о Путине - РИА Новости, 10.07.2025

"Зачем его слушать?" На Западе неожиданно высказались о Путине

Президент США Дональд Трамп практически не имеет рычагов влияния на Россию, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:41:00+03:00

2025-07-10T23:41:00+03:00

2025-07-10T23:41:00+03:00

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:53:1880:1111_1920x0_80_0_0_5167703d9ab3b86c48c47e4053883710.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп практически не имеет рычагов влияния на Россию, пишет хорватское издание Advance."Дональд Трамп недавно начал новую "серию". Теперь он вдруг захотел обойтись с Россией "жестко", так как "Владимир Путин его не слушает". Но зачем Путину его слушать, когда даже Владимир Зеленский, на которого Вашингтон влияет бесконечно сильнее, не слушает Трампа?" — задаются вопросом журналисты.Как отмечается в материале, угрозы Трампа совершенно пустые, поэтому и не достигают цели."Все, что он успел за полгода, это дискредитировать самого себя и развеять иллюзии о том, что Америка когда-нибудь выберет другой путь, кроме "бизнес как всегда", — считает издание.Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России Владимиром Путиным не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа. Трамп позднее также заявил, что был "очень расстроен" своим телефонным разговором с российским лидером.Как сообщал Песков, Путин в ходе телефонного разговора напомнил Трампу, что Россия ожидает согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. При этом российский президент, как отмечал Песков, в разговоре с Трампом повторил, что Россия заинтересована достичь цели СВО предпочтительно политико-дипломатическими средствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028266181.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире