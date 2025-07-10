https://ria.ru/20250710/putin-2028377754.html

Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона

Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона - РИА Новости, 10.07.2025

Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона

Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко доложить о том, как идет работа по организации туристического сезона. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:28:00+03:00

2025-07-10T15:28:00+03:00

2025-07-10T15:58:00+03:00

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко доложить о том, как идет работа по организации туристического сезона.Путин в четверг проводит совещание по вопросам образования. В нем принимают участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Дмитрий Николаевич, с этими темами понятно... Сейчас уже почти середина июля. Туристический сезон-то у нас в разгаре. Как организована эта работа?" - спросил он на совещании по вопросам образования.

https://ria.ru/20250702/turizm-2027106689.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия