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Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона - РИА Новости, 10.07.2025
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Туризм
 
15:28 10.07.2025 (обновлено: 15:58 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/putin-2028377754.html
Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона
Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона - РИА Новости, 10.07.2025
Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона
Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко доложить о том, как идет работа по организации туристического сезона. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:28:00+03:00
2025-07-10T15:58:00+03:00
туризм
новости - туризм
дмитрий чернышенко
владимир путин
россия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко доложить о том, как идет работа по организации туристического сезона.Путин в четверг проводит совещание по вопросам образования. В нем принимают участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков."Дмитрий Николаевич, с этими темами понятно... Сейчас уже почти середина июля. Туристический сезон-то у нас в разгаре. Как организована эта работа?" - спросил он на совещании по вопросам образования.
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новости - туризм, дмитрий чернышенко, владимир путин, россия
Туризм, Новости - Туризм, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Россия
Путин попросил Чернышенко рассказать об организации туристического сезона

Путин попросил Чернышенко рассказать, как идет организация туристического сезона

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. 10 июля 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера России Дмитрия Чернышенко доложить о том, как идет работа по организации туристического сезона.
Путин в четверг проводит совещание по вопросам образования. В нем принимают участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
"Дмитрий Николаевич, с этими темами понятно... Сейчас уже почти середина июля. Туристический сезон-то у нас в разгаре. Как организована эта работа?" - спросил он на совещании по вопросам образования.
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