https://ria.ru/20250710/putin-2028337232.html

Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования

Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования - РИА Новости, 10.07.2025

Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования

Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:46:00+03:00

2025-07-10T12:46:00+03:00

2025-07-10T15:49:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

образование

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Сегодня в середине дня, в начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования. Будут на совещании вице-премьер Чернышенко и министры Фальков и Кравцов. Президент решил его (совещание - ред.) провести в связи с тем, что закончились у нас экзамены, и вступительная кампания уже, собственно, подходит к концу. Эти вопросы и другие сопутствующие по курируемым темам. Оно (совещание - ред.) будет публичное", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, образование