Рейтинг@Mail.ru
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 10.07.2025 (обновлено: 15:49 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/putin-2028337232.html
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования - РИА Новости, 10.07.2025
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования
Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:46:00+03:00
2025-07-10T15:49:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026026753_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2609ed4fecbfc0cd5083e99abeb1cbc.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Сегодня в середине дня, в начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования. Будут на совещании вице-премьер Чернышенко и министры Фальков и Кравцов. Президент решил его (совещание - ред.) провести в связи с тем, что закончились у нас экзамены, и вступительная кампания уже, собственно, подходит к концу. Эти вопросы и другие сопутствующие по курируемым темам. Оно (совещание - ред.) будет публичное", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026026753_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1b4f523609f3f7b13f2709e29d1054bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, образование
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Образование
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования

Песков: Путин в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня в середине дня, в начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования. Будут на совещании вице-премьер Чернышенко и министры Фальков и Кравцов. Президент решил его (совещание - ред.) провести в связи с тем, что закончились у нас экзамены, и вступительная кампания уже, собственно, подходит к концу. Эти вопросы и другие сопутствующие по курируемым темам. Оно (совещание - ред.) будет публичное", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Чернышенко рассказал о стратегии развития образования до 2036 года
20 июня, 10:23
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала