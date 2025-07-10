https://ria.ru/20250710/putin-2028337232.html
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования - РИА Новости, 10.07.2025
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования
Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:46:00+03:00
2025-07-10T12:46:00+03:00
2025-07-10T15:49:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026026753_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_b2609ed4fecbfc0cd5083e99abeb1cbc.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во второй половине дня в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Сегодня в середине дня, в начале второй половины дня мы ожидаем, что состоится его совещание по вопросам образования. Будут на совещании вице-премьер Чернышенко и министры Фальков и Кравцов. Президент решил его (совещание - ред.) провести в связи с тем, что закончились у нас экзамены, и вступительная кампания уже, собственно, подходит к концу. Эти вопросы и другие сопутствующие по курируемым темам. Оно (совещание - ред.) будет публичное", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250620/putin-2024123433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026026753_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1b4f523609f3f7b13f2709e29d1054bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, образование
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Образование
Путин в четверг проведет совещание по вопросам образования
Песков: Путин в четверг проведет публичное совещание по вопросам образования