https://ria.ru/20250710/pushkino-2028321940.html

В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома

В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома - РИА Новости, 10.07.2025

В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома

Открытое горение на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:54:00+03:00

2025-07-10T11:54:00+03:00

2025-07-10T12:00:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пушкино

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 11.40 ликвидация открытого горения. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250710/ploschad-2028307569.html

пушкино

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино