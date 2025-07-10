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В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома
В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома - РИА Новости, 10.07.2025
В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома
Открытое горение на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:54:00+03:00
2025-07-10T11:54:00+03:00
2025-07-10T12:00:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пушкино
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Открытое горение на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино ликвидировано, предварительно, пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."В 11.40 ликвидация открытого горения. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250710/ploschad-2028307569.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пушкино
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пушкино
В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома
В Пушкино потушили открытое горение на крыше жилого дома, пострадавших нет