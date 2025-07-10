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Пожар на крыше жилого дома в Пушкино локализовали
Пожар на крыше жилого дома в Пушкино локализовали - РИА Новости, 10.07.2025
Пожар на крыше жилого дома в Пушкино локализовали
Пожар на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:44:00+03:00
2025-07-10T11:44:00+03:00
2025-07-10T12:55:00+03:00
происшествия
пушкино
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пожар на крыше жилого дома на Московском проспекте в подмосковном Пушкино удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. "В 11.31 объявлена локализация на 500 квадратных метрах", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пушкино, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пушкино, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на крыше жилого дома в Пушкино локализовали
Пожар на крыше жилого дома в Пушкино локализовали на 500 квадратах