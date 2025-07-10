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ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам-россиянам в Абхазии - РИА Новости, 10.07.2025
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19:36 10.07.2025 (обновлено: 20:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/psb-2028436898.html
ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам-россиянам в Абхазии
ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам-россиянам в Абхазии - РИА Новости, 10.07.2025
ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам-россиянам в Абхазии
Банк ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим в Абхазии, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T19:36:00+03:00
2025-07-10T20:23:00+03:00
абхазия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим в Абхазии, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. С августа 2025 года для россиян, живущих в республике на постоянной основе, изменится порядок получения пенсионных и социальных выплат: начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. Банк продолжает принимать обращения от тех, кто еще не успел оформить карту. В последующем банк продолжит оказывать поддержку клиентам через свое представительство в Сухуме, церемония открытия которого состоялась в четверг. На мероприятии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Республики Абхазия Бадра Гунба, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. Зампред банка подчеркнул, что ПСБ реализовал социальную задачу по обеспечению бесперебойных пенсионных выплат гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии."На сегодняшний день ПСБ выдал уже более 20 тысяч дебетовых карт – практически всем пенсионерам с гражданством России, проживающим в Абхазии. Мы близки к завершению этого процесса, продолжая принимать обращения от тех, кто еще не получил карту банка. Появление представительства в Сухуме стало важной точкой присутствия банка в республике – здесь можно решить основные вопросы по обслуживанию карт, не выезжая за пределы Абхазии. Для многих это действительно удобно и важно", – отметил Дорофеев во время открытия представительства, его слова приводит пресс-служба банка. В представительстве держатели карт могут получить консультации по вопросам обслуживания, а также изменить персональные данные и при необходимости – разблокировать карту.
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абхазия
Абхазия
ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам-россиянам в Абхазии

Пенсионеры-граждане России получили в Абхазии свыше 20 тысяч дебетовых карт ПСБ

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Банк ПСБ выдал более 20 тысяч дебетовых карт пенсионерам с российским гражданством, проживающим в Абхазии, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
С августа 2025 года для россиян, живущих в республике на постоянной основе, изменится порядок получения пенсионных и социальных выплат: начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. Банк продолжает принимать обращения от тех, кто еще не успел оформить карту. В последующем банк продолжит оказывать поддержку клиентам через свое представительство в Сухуме, церемония открытия которого состоялась в четверг.
На мероприятии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, президент Республики Абхазия Бадра Гунба, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев. Зампред банка подчеркнул, что ПСБ реализовал социальную задачу по обеспечению бесперебойных пенсионных выплат гражданам РФ, постоянно проживающим в Абхазии.
«
"На сегодняшний день ПСБ выдал уже более 20 тысяч дебетовых карт – практически всем пенсионерам с гражданством России, проживающим в Абхазии. Мы близки к завершению этого процесса, продолжая принимать обращения от тех, кто еще не получил карту банка. Появление представительства в Сухуме стало важной точкой присутствия банка в республике – здесь можно решить основные вопросы по обслуживанию карт, не выезжая за пределы Абхазии. Для многих это действительно удобно и важно", – отметил Дорофеев во время открытия представительства, его слова приводит пресс-служба банка.
В представительстве держатели карт могут получить консультации по вопросам обслуживания, а также изменить персональные данные и при необходимости – разблокировать карту.
 
Абхазия
 
 
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