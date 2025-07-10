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На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ*
На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 10.07.2025
На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ*
В Таганский суд Москвы поступило ещё три административных протокола о пропаганде ЛГБТ *, составленных в отношении российского интернет-клуба любителей манги... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:48:00+03:00
2025-07-10T21:48:00+03:00
2025-07-10T21:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ещё три административных протокола о пропаганде ЛГБТ *, составленных в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib, сообщили РИА Новости в суде. "Судом 10 июля зарегистрировано три административных протокола в отношении ООО "Мангалиб", - рассказали в суде. Все они составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения в сети. Ранее в суд в отношении ООО "Мангалиб" поступил протокол за аналогичную пропаганду, но среди несовершеннолетних. Его рассмотрение назначено на 28 августа. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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РИА Новости
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технологии, москва, россия
Технологии, Москва, Россия
На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ*
Еще 3 протокола составили на российский клуб любителей манги за пропаганду ЛГБТ
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ещё три административных протокола о пропаганде ЛГБТ *, составленных в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Судом 10 июля зарегистрировано три административных протокола в отношении ООО "Мангалиб", - рассказали в суде.
Все они составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения в сети.
Ранее в суд в отношении ООО "Мангалиб" поступил протокол за аналогичную пропаганду, но среди несовершеннолетних. Его рассмотрение назначено на 28 августа.
Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России