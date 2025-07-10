https://ria.ru/20250710/protokol-2028453090.html

На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ*

На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 10.07.2025

На клуб любителей манги составили еще три протокола за пропаганду ЛГБТ*

В Таганский суд Москвы поступило ещё три административных протокола о пропаганде ЛГБТ *, составленных в отношении российского интернет-клуба любителей манги... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:48:00+03:00

2025-07-10T21:48:00+03:00

2025-07-10T21:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Таганский суд Москвы поступило ещё три административных протокола о пропаганде ЛГБТ *, составленных в отношении российского интернет-клуба любителей манги Mangalib, сообщили РИА Новости в суде. "Судом 10 июля зарегистрировано три административных протокола в отношении ООО "Мангалиб", - рассказали в суде. Все они составлены за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения в сети. Ранее в суд в отношении ООО "Мангалиб" поступил протокол за аналогичную пропаганду, но среди несовершеннолетних. Его рассмотрение назначено на 28 августа. Как указано на сайте Mangalib (ООО "Мангалиб"), их сервис является клубом любителей манги, где пользователи публикуют свои переводы японских комиксов и читают их.* Движение признано экстремистским и запрещено в России

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, россия