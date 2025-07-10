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В Москве началась церемония прощания со Старовойтом

В Москве началась церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

В Москве началась церемония прощания со Старовойтом

Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом началась в Центральной клинической больнице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом началась в Центральной клинической больнице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Гроб на церемонии был открыт. Многие члены правительства РФ, представители крупных транспортных компаний пришли на церемонию. Представители ведомств не могут сдержать слез. Помещение со всех сторон утопает в алых розах в память об экс-министре транспорта.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

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Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ. На церемонию, которая пройдет в прощальном зале больницы, приехал и министр транспорта Андрей Никитин, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-10T10:15 true PT0M07S

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