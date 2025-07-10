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В Москве началась церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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10:15 10.07.2025 (обновлено: 10:26 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/proschanie-2028292092.html
В Москве началась церемония прощания со Старовойтом
В Москве началась церемония прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
В Москве началась церемония прощания со Старовойтом
Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом началась в Центральной клинической больнице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
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россия
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
курская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом началась в Центральной клинической больнице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Гроб на церемонии был открыт. Многие члены правительства РФ, представители крупных транспортных компаний пришли на церемонию. Представители ведомств не могут сдержать слез. Помещение со всех сторон утопает в алых розах в память об экс-министре транспорта.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ
Желающие проститься с экс-министром транспорта Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ. На церемонию, которая пройдет в прощальном зале больницы, приехал и министр транспорта Андрей Никитин, передает корреспондент РИА Новости.
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москва, россия, роман старовойт, самоубийство романа старовойта, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), политика
Москва, Россия, Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Политика
В Москве началась церемония прощания со Старовойтом

В ЦКБ Москвы проходит церемония прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом началась в Центральной клинической больнице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб на церемонии был открыт. Многие члены правительства РФ, представители крупных транспортных компаний пришли на церемонию. Представители ведомств не могут сдержать слез. Помещение со всех сторон утопает в алых розах в память об экс-министре транспорта.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23
 
МоскваРоссияРоман СтаровойтСамоубийство Романа СтаровойтаКурская областьСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Политика
 
 
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