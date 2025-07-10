https://ria.ru/20250710/problema-2028250095.html

"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО

"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2025

"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО

Украина ничего не может противопоставить российским беспилотным системам, пишет американский журнал 19fortyfive. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:50:00+03:00

2025-07-10T00:50:00+03:00

2025-07-10T00:50:00+03:00

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина ничего не может противопоставить российским беспилотным системам, пишет американский журнал 19fortyfive."Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии", — говорится в материале.В таких условиях Киеву остается только полагаться на самодельные перехватчики, которые практически ничего не могут противопоставить российским беспилотным системам. Ракеты для ПВО у постсоветской республики почти закончились, производить что-то подобное в необходимых количествах там не в состоянии, российская армия постоянно развивается, пояснил автор."Россия постоянно адаптируется. Их дроны теперь имеют камеры заднего вида, системы автоматического маневрирования и улучшенную навигацию", — констатирует журнал.Во вторник журнал Spiegel утверждал, что ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью.По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив.

https://ria.ru/20250709/sheremet-2028138267.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028227806.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028071500.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, вооруженные силы украины