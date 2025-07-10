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"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2025
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00:50 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/problema-2028250095.html
"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО
"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО - РИА Новости, 10.07.2025
"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО
Украина ничего не может противопоставить российским беспилотным системам, пишет американский журнал 19fortyfive. РИА Новости, 10.07.2025
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украина
россия
киев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина ничего не может противопоставить российским беспилотным системам, пишет американский журнал 19fortyfive."Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии", — говорится в материале.В таких условиях Киеву остается только полагаться на самодельные перехватчики, которые практически ничего не могут противопоставить российским беспилотным системам. Ракеты для ПВО у постсоветской республики почти закончились, производить что-то подобное в необходимых количествах там не в состоянии, российская армия постоянно развивается, пояснил автор."Россия постоянно адаптируется. Их дроны теперь имеют камеры заднего вида, системы автоматического маневрирования и улучшенную навигацию", — констатирует журнал.Во вторник журнал Spiegel утверждал, что ВСУ пытаются восполнить нехватку военных наземными беспилотниками, но испытывают при этом проблемы с связью.По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив.
https://ria.ru/20250709/sheremet-2028138267.html
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украина, россия, киев, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
"Серьезные дыры": в США заявили о крупных проблемах в зоне СВО

19fortyfive: Украине нечего противопоставить российским дронам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина ничего не может противопоставить российским беспилотным системам, пишет американский журнал 19fortyfive.
"Хотя стандартная противовоздушная оборона останется эффективной, в ней появляются серьезные дыры, так как Россия постоянно задействует новые тактики и технологии", — говорится в материале.
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В таких условиях Киеву остается только полагаться на самодельные перехватчики, которые практически ничего не могут противопоставить российским беспилотным системам. Ракеты для ПВО у постсоветской республики почти закончились, производить что-то подобное в необходимых количествах там не в состоянии, российская армия постоянно развивается, пояснил автор.
"Россия постоянно адаптируется. Их дроны теперь имеют камеры заднего вида, системы автоматического маневрирования и улучшенную навигацию", — констатирует журнал.
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По данным издания, наземные аппараты, которыми пользуются ВСУ, часто испытывают проблемы со связью из-за того, что система спутниковой связи Starlink, которой они оснащены, подвержена перебоям в лесистой местности. В связи с этим операторы дронов вынуждены пользоваться альтернативными сетями, сигнал которых тоже неустойчив.
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