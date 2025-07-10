https://ria.ru/20250710/prezident-2028460838.html

Президент Бразилии раскритиковал Трампа

Президент Бразилии раскритиковал Трампа - РИА Новости, 10.07.2025

Президент Бразилии раскритиковал Трампа

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T23:27:00+03:00

2025-07-10T23:27:00+03:00

2025-07-10T23:29:00+03:00

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бразилия

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жаир болсонару

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МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Дональда Трампа за попытки вмешательства во внутренние дела других государств, назвав такие действия недопустимыми. "Нельзя, чтобы он думал, что его избрали на пост шерифа мира - его избрали на пост президента Соединенных Штатов, и он может делать в Соединенных Штатах все, что захочет, а здесь, в Бразилии, мы, бразильцы, всем управляем", - сказал Лула в интервью телеканалу Record. В понедельник Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его союзник и бывший лидер Бразилии Жаир Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Глава бразильского государства напомнил коллеге из США, что он ожидает от него уважения к бразильскому государству и бразильской юстиции, такого же, какое демонстрирует сам Лула в отношении США. "Я не вмешиваюсь в судебную власть, потому что здесь судебная власть автономна, особенно Верховный суд", - подчеркнул Лула да Силва.

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