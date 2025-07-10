https://ria.ru/20250710/pozhar-2028420369.html

В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 10.07.2025

В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменен в Забайкальском крае, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:02:00+03:00

2025-07-10T18:02:00+03:00

2025-07-10T18:13:00+03:00

происшествия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

забайкальский край

иван советников

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменен в Забайкальском крае, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщили в четверг в Рослесхозе."Оперативно привлечь дополнительные силы для тушения лесных пожаров позволило введение в Забайкалье федерального режима ЧС. Он действовал в регионе с 14 апреля. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась - действующих пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано. Лесопожарная обстановка находится на контроле. По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова.Как уточнили в ведомстве, всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы, отметили в Рослесхозе.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html

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забайкальский край

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происшествия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии, забайкальский край, иван советников