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В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 10.07.2025
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18:02 10.07.2025 (обновлено: 18:13 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028420369.html
В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров - РИА Новости, 10.07.2025
В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменен в Забайкальском крае, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщили в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:02:00+03:00
2025-07-10T18:13:00+03:00
происшествия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природные пожары в россии
забайкальский край
иван советников
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменен в Забайкальском крае, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщили в четверг в Рослесхозе."Оперативно привлечь дополнительные силы для тушения лесных пожаров позволило введение в Забайкалье федерального режима ЧС. Он действовал в регионе с 14 апреля. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась - действующих пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано. Лесопожарная обстановка находится на контроле. По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова.Как уточнили в ведомстве, всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы, отметили в Рослесхозе.
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028355421.html
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происшествия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии, забайкальский край, иван советников
Происшествия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природные пожары в России, Забайкальский край, Иван Советников
В Забайкалье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

Рослесхоз: в Забайкалье отменили режим ЧС федерального характера

© Фото : Прокуратура Забайкальского края/TelegramЛесной пожар возле села Зыково в Забайкалье
Лесной пожар возле села Зыково в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Прокуратура Забайкальского края/Telegram
Лесной пожар возле села Зыково в Забайкалье. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Действовавший с 14 апреля из-за лесных пожаров режим ЧС федерального характера отменен в Забайкальском крае, ситуация в регионе стабилизировалась, сообщили в четверг в Рослесхозе.
"Оперативно привлечь дополнительные силы для тушения лесных пожаров позволило введение в Забайкалье федерального режима ЧС. Он действовал в регионе с 14 апреля. В настоящее время ситуация в регионе стабилизировалась - действующих пожаров на землях лесного фонда не зарегистрировано. Лесопожарная обстановка находится на контроле. По решению правительственной комиссии режим ЧС федерального характера в Забайкальском крае отменен", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ивана Советникова.
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Крупный лесной пожар в Ростовской области локализовали
Вчера, 13:48
Как уточнили в ведомстве, всего с начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировали свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 миллиона гектаров.
Основными причинами возгораний стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня с земель иных категорий, а также сухие грозы, отметили в Рослесхозе.
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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ПроисшествияФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природные пожары в РоссииЗабайкальский крайИван Советников
 
 
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