https://ria.ru/20250710/pozhar-2028315547.html

В Пушкино загорелась крыша здания

В Пушкино загорелась крыша здания - РИА Новости, 10.07.2025

В Пушкино загорелась крыша здания

Крыша здания загорелась на Московском проспекте в подмосковном Пушкино, на место пожара направлены спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:31:00+03:00

2025-07-10T11:31:00+03:00

2025-07-10T11:46:00+03:00

происшествия

пушкино

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Крыша здания загорелась на Московском проспекте в подмосковном Пушкино, на место пожара направлены спасатели, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России."Предварительно, горит крыша здания по адресу: город Пушкино, Московский проспект, дом 2", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на место происшествия направлены дежурные подразделения спасателей.

https://ria.ru/20250710/poliklinika-2028315913.html

пушкино

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)