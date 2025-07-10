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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара - РИА Новости, 10.07.2025
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара
Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:24:00+03:00
2025-07-10T09:24:00+03:00
2025-07-10T09:39:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."По состоянию на 09.00 мск… площадь пожара составляет 391 га. К тушению привлечены от РСЧС 194 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 68 человек личного состава, 19 единиц техники. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ.В четверг утром по состоянию на 07.00 мск площадь пожара достигла уже 324 га, при этом угрозы населенным пунктам нет, уточняли в ведомстве.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара
Площадь пожара в Ростовской области достигла 391 гектара, пострадавших нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«
"По состоянию на 09.00 мск… площадь пожара составляет 391 га. К тушению привлечены от РСЧС 194 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 68 человек личного состава, 19 единиц техники. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ.
В четверг утром по состоянию на 07.00 мск площадь пожара достигла уже 324 га, при этом угрозы населенным пунктам нет, уточняли в ведомстве.