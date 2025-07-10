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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара - РИА Новости, 10.07.2025

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара

Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:24:00+03:00

2025-07-10T09:24:00+03:00

2025-07-10T09:39:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону."По состоянию на 09.00 мск… площадь пожара составляет 391 га. К тушению привлечены от РСЧС 194 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 68 человек личного состава, 19 единиц техники. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ.В четверг утром по состоянию на 07.00 мск площадь пожара достигла уже 324 га, при этом угрозы населенным пунктам нет, уточняли в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, россия