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Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара - РИА Новости, 10.07.2025
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09:24 10.07.2025 (обновлено: 09:39 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028276643.html
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара - РИА Новости, 10.07.2025
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара
Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:24:00+03:00
2025-07-10T09:39:00+03:00
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.&quot;По состоянию на 09.00 мск… площадь пожара составляет 391 га. К тушению привлечены от РСЧС 194 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 68 человек личного состава, 19 единиц техники. Погибших, пострадавших нет&quot;, - говорится в сообщении.В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ.В четверг утром по состоянию на 07.00 мск площадь пожара достигла уже 324 га, при этом угрозы населенным пунктам нет, уточняли в ведомстве.
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происшествия, ростовская область, россия
Происшествия, Ростовская область, Россия
Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 391 гектара

Площадь пожара в Ростовской области достигла 391 гектара, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей Зарецкий | Перейти в медиабанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Зарецкий
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара на землях Каменского лесничества в Ростовской области выросла до 391 гектара, погибших и пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
«

"По состоянию на 09.00 мск… площадь пожара составляет 391 га. К тушению привлечены от РСЧС 194 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России 68 человек личного состава, 19 единиц техники. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В среду днем стало известно о возгорании леса на землях Каменского лесничества, Уляшкинского участкового лесничества, 31 квартал. К вечеру площадь пожара составляла 168 гектар, погибших и пострадавших не было, пожар был разбит на 5 боевых участков, сообщал региональный главк МЧС РФ.
В четверг утром по состоянию на 07.00 мск площадь пожара достигла уже 324 га, при этом угрозы населенным пунктам нет, уточняли в ведомстве.
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