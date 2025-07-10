https://ria.ru/20250710/postavki-2028393826.html

Резкие паузы в помощи Украине мешают ей удерживать территории, пишут СМИ

Резкие паузы в помощи Украине мешают ей удерживать территории, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2025

Резкие паузы в помощи Украине мешают ей удерживать территории, пишут СМИ

Неожиданные приостановки военной помощи США Украине создают военные и политические проблемы, которые могут ослабить возможность Киева удерживать территории,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:26:00+03:00

2025-07-10T16:26:00+03:00

2025-07-10T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Неожиданные приостановки военной помощи США Украине создают военные и политические проблемы, которые могут ослабить возможность Киева удерживать территории, пишет журнал Atlantic со ссылкой на военных стратегов и бывших американских чиновников. "Неожиданные перемены создают ряд логистических, политических и военных проблем, которые могут помешать Украине удержать контроль над территорией", - говорится в публикации. По мнению собеседников издания, "нерешительность" США в плане предоставления военной помощи имеет более серьезное воздействие на ситуацию, чем дефицит оружия. Как отмечает журнал, из-за пауз в поставках вооружений ВСУ могут начать перебрасывать системы на другие направления или принять решение прекратить оборону уязвимых участков. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250710/ssha-2028262449.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, politico