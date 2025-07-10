https://ria.ru/20250710/posol-2028344943.html

МИД Венгрии вызвал посла Украины после смерти венгра из-за мобилизации

МИД Венгрии вызвал посла Украины после смерти венгра из-за мобилизации - РИА Новости, 10.07.2025

МИД Венгрии вызвал посла Украины после смерти венгра из-за мобилизации

Посол Украины в четверг вызван в МИД Венгрии после сообщений о том, что закарпатский венгр на Украине скончался от травм, полученных при насильственной... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:15:00+03:00

2025-07-10T13:15:00+03:00

2025-07-10T14:00:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Посол Украины в четверг вызван в МИД Венгрии после сообщений о том, что закарпатский венгр на Украине скончался от травм, полученных при насильственной мобилизации, заявил госсекретарь венгерского МИД Левенте Мадьяр.Газета Magyar Nemzet в четверг со ссылкой на родственников сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, украинское название военкомата) схватили его на улице на Украине, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом."Возмутительно и недопустимо забивать до смерти человека, к тому же венгра, только потому, что он не хотел идти на войну и не хотел участвовать в бессмысленном убийстве. Сегодня мы немедленно вызываем посла Украины в Будапеште после того, как украинские вербовщики во время принудительной мобилизации избили в Закарпатье венгра, который позже скончался от полученных травм", - написал Мадьяр в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Он выразил соболезнования семье и отметил, что близким не сообщали о плохом состоянии мужчины, пока тот не умер от травм."На Украине убили венгра только потому, что не хотел участвовать в войне", - подчеркнул Мадьяр.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028266847.html

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в мире, венгрия, украина, петер сийярто, вооруженные силы украины, будапешт