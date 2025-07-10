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Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2025
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11:52 10.07.2025 (обновлено: 12:02 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/posol-2028321658.html
Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник
Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2025
Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник
Посол России в Польше Сергей Андреев завершает свою работу в Варшаве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:52:00+03:00
2025-07-10T12:02:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
сергей андреев
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев завершает свою работу в Варшаве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ожидается, что посол Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что вместо Андреева планируется приезд в Варшаву нового посла, но не назвал его имени. Андреев является чрезвычайным и полномочным послом России в Польше с 2014 года.
https://ria.ru/20250512/krakov-2016581557.html
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в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Варшава, Сергей Андреев
Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник

Посол РФ в Польше Андреев завершает работу в сентябре

© Фото : посольство РФ в ПольшеЧрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : посольство РФ в Польше
Чрезвычайный и полномочный посол России в Польше Сергей Андреев. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев завершает свою работу в Варшаве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ожидается, что посол Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что вместо Андреева планируется приезд в Варшаву нового посла, но не назвал его имени.
Андреев является чрезвычайным и полномочным послом России в Польше с 2014 года.
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В миреПольшаРоссияВаршаваСергей Андреев
 
 
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