https://ria.ru/20250710/posol-2028321658.html

Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник

Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник - РИА Новости, 10.07.2025

Российский посол завершит свою работу в Польше, сообщил источник

Посол России в Польше Сергей Андреев завершает свою работу в Варшаве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:52:00+03:00

2025-07-10T11:52:00+03:00

2025-07-10T12:02:00+03:00

в мире

польша

россия

варшава

сергей андреев

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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев завершает свою работу в Варшаве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Ожидается, что посол Андреев завершит свою работу в Польше в сентябре", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что вместо Андреева планируется приезд в Варшаву нового посла, но не назвал его имени. Андреев является чрезвычайным и полномочным послом России в Польше с 2014 года.

https://ria.ru/20250512/krakov-2016581557.html

польша

россия

варшава

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2025

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в мире, польша, россия, варшава, сергей андреев