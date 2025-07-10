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Сокращение помощи другим странам ослабляет авторитет США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.07.2025
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16:35 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/pomosch-2028396219.html
Сокращение помощи другим странам ослабляет авторитет США, пишет Bloomberg
Сокращение помощи другим странам ослабляет авторитет США, пишет Bloomberg - РИА Новости, 10.07.2025
Сокращение помощи другим странам ослабляет авторитет США, пишет Bloomberg
Последствия сокращения США помощи другим странам будут ощущаться в течение нескольких поколений, ослабляя мощь и авторитет Вашингтона за рубежом, пишет... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:35:00+03:00
2025-07-10T16:35:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
китай
марко рубио
агентство по международному развитию сша
дональд трамп
илон маск
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последствия сокращения США помощи другим странам будут ощущаться в течение нескольких поколений, ослабляя мощь и авторитет Вашингтона за рубежом, пишет колумнист агентства Блумберг Дональд Кервин. "Последствия сокращений в США будут ощущаться в течение нескольких поколений... ослабляя мощь и авторитет США за рубежом. Тем временем Китай воспользовался ситуацией финансируя гуманитарные программы и предоставляя помощь", - пишет Кервин. Ранее в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, где отмечалось, что резкое сокращение финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, среди них более 4,5 миллиона детей. Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
https://ria.ru/20250710/rjabki-2028342223.html
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сша
вашингтон (штат)
китай
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в мире, сша, вашингтон (штат), китай, марко рубио, агентство по международному развитию сша, дональд трамп, илон маск
В мире, США, Вашингтон (штат), Китай, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Дональд Трамп, Илон Маск
Сокращение помощи другим странам ослабляет авторитет США, пишет Bloomberg

Bloomberg: сокращение помощи другим странам ослабляет авторитет США за рубежом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Последствия сокращения США помощи другим странам будут ощущаться в течение нескольких поколений, ослабляя мощь и авторитет Вашингтона за рубежом, пишет колумнист агентства Блумберг Дональд Кервин.
"Последствия сокращений в США будут ощущаться в течение нескольких поколений... ослабляя мощь и авторитет США за рубежом. Тем временем Китай воспользовался ситуацией финансируя гуманитарные программы и предоставляя помощь", - пишет Кервин.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Новые санкции США не поменяют картину кардинально, считает Рябков
Вчера, 13:06
Ранее в научном журнале Lancet было опубликовано исследование, где отмечалось, что резкое сокращение финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) к 2030 году может привести к более чем 14 миллионам смертей, среди них более 4,5 миллиона детей.
Американский предприниматель Илон Маск, возглавлявший департамент государственной эффективности США (DOGE), 2 февраля назвал агентство США по международному развитию (USAID) "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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В миреСШАВашингтон (штат)КитайМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАДональд ТрампИлон Маск
 
 
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