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Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине - РИА Новости, 10.07.2025
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00:11 10.07.2025 (обновлено: 00:18 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html
Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине
Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине - РИА Новости, 10.07.2025
Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине
Президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы сделать вид, что помогает Украине,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:11:00+03:00
2025-07-10T00:18:00+03:00
в мире
украина
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киев
дональд трамп
артем дмитрук
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы сделать вид, что помогает Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом", — написал он.По словам политика, система Patriot сама по себе — имеет крайне ограниченное применение и не предназначена для отражения массовых атак. Штаты сами не располагают нужным количеством этих систем для удовлетворения собственных нужд, поэтому говорить о реальном эффекте такой помощи не приходится, пояснил парламентарий."Основная цель Трампа — сделать политический ход: "Ну я же дал ракеты! Я помог!" — резюмировал Дмитрук.Ранее газета Times сообщила, что высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти перехватчиков для Patriot, назвал это тупой шуткой.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html
https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине

Дмитрук: Трамп объявил о поставке ракет Украине, чтобы сымитировать помощь Киеву

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
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© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы сделать вид, что помогает Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом", — написал он.
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По словам политика, система Patriot сама по себе — имеет крайне ограниченное применение и не предназначена для отражения массовых атак. Штаты сами не располагают нужным количеством этих систем для удовлетворения собственных нужд, поэтому говорить о реальном эффекте такой помощи не приходится, пояснил парламентарий.
«
"Основная цель Трампа — сделать политический ход: "Ну я же дал ракеты! Я помог!" — резюмировал Дмитрук.
Ранее газета Times сообщила, что высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти перехватчиков для Patriot, назвал это тупой шуткой.
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Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампАртем ДмитрукВерховная Рада Украины
 
 
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