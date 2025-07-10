https://ria.ru/20250710/pomosch-2028248312.html

Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине

Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине - РИА Новости, 10.07.2025

Депутат Рады высмеял новую помощь Трампа Украине

Президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы сделать вид, что помогает Украине,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:11:00+03:00

2025-07-10T00:11:00+03:00

2025-07-10T00:18:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал отправить Украине несколько зенитных ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы сделать вид, что помогает Украине, заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале."Трамп пообещал передать Украине десять ракет Patriot и, возможно, одну дополнительную систему. Звучит красиво. Но, по факту, это политическая жестикуляция, не имеющая никакого значения ни на поле боя, ни для защиты страны в целом", — написал он.По словам политика, система Patriot сама по себе — имеет крайне ограниченное применение и не предназначена для отражения массовых атак. Штаты сами не располагают нужным количеством этих систем для удовлетворения собственных нужд, поэтому говорить о реальном эффекте такой помощи не приходится, пояснил парламентарий."Основная цель Трампа — сделать политический ход: "Ну я же дал ракеты! Я помог!" — резюмировал Дмитрук.Ранее газета Times сообщила, что высокопоставленный офицер украинских ВВС раскритиковал планы США по передаче Киеву десяти перехватчиков для Patriot, назвал это тупой шуткой.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250708/zelenskiy-2027954904.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028053451.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, артем дмитрук, верховная рада украины