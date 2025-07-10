https://ria.ru/20250710/polsha-2028446611.html

Польская прокуратура проверит евродепутата за слова об Освенциме

Польская прокуратура проверит евродепутата за слова об Освенциме - РИА Новости, 10.07.2025

Польская прокуратура проверит евродепутата за слова об Освенциме

Польская прокуратура занялась делом скандального депутата Европейского парламента Гжегожа Брауна, отрицающего факт уничтожения людей в нацистском концлагере... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T20:40:00+03:00

2025-07-10T20:40:00+03:00

2025-07-10T20:40:00+03:00

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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польская прокуратура занялась делом скандального депутата Европейского парламента Гжегожа Брауна, отрицающего факт уничтожения людей в нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау, сообщает прокуратура. Недавно в интервью радио Wnet Браун заявил, что "Освенцим с газовыми камерами - это, к сожалению, фейк". "Окружная прокуратура Варшава-Средместье-Север проводит проверку в связи с отрицанием Гжегожем Брауном во время радиопередачи нацистских преступлений, совершенных в концлагере Освенцим", - говорится в сообщении. Уточняется, что Брауна хотят привлечь к ответственности по статье 55 закона Об Институте национальной памяти, которая предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет с обязательным доведением приговора до ведома общественности. Браун известен своими хулиганскими выходками. Например, он потушил огнетушителем ханукальные свечи в здании сейма Польши, ворвался в госпиталь и напал на врача, сделавшего пациентке аборт, публично вытер ноги о флаг Европейского союза и сжег его. Весной Европейский парламент лишил Брауна депутатского иммунитета, что позволяет привлечь его к уголовной ответственности. В мае Браун принимал участие в первом туре состоявшихся в Польше президентских выборов. Он получил 6,34% голосов избирателей, что обеспечило ему четвертое место. Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и просуществовавшим дольше остальных нацистским концлагерем, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

https://ria.ru/20250630/petrovich-2026312518.html

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в мире, польша, освенцим, гжегож браун, юнеско