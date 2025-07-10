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Женщина с канистрой бензина попыталась войти в канцелярию премьера Польши
Женщина с канистрой бензина попыталась войти в канцелярию премьера Польши - РИА Новости, 10.07.2025
Женщина с канистрой бензина попыталась войти в канцелярию премьера Польши
Женщина с канистрой бензина хотела войти в здание канцелярии премьер-министра Польши, чтобы встретиться с главой правительства Дональдом Туском, сообщает... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:15:00+03:00
2025-07-10T14:15:00+03:00
2025-07-10T14:25:00+03:00
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Женщина с канистрой бензина хотела войти в здание канцелярии премьер-министра Польши, чтобы встретиться с главой правительства Дональдом Туском, сообщает радиостанция RMF FM. "Пожилая женщина направлялась в здание канцелярии премьер-министра. В руке она держала пятилитровую канистру, что вызывало подозрения у сотрудников спецслужб, находящихся на месте", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, женщину задержали, а на место прибыли пожарные, которые провели химический анализ вещества. Анализ подтвердил наличие в канистре бензина. "Никаких опасных инцидентов или поджогов не произошло", - отмечается в сообщении. По данным радиостанции ранее женщина нуждалась в медицинской и психиатрической помощи. Ее доставили в госпиталь.
https://rsport.ria.ru/20250709/nozh-2028108192.html
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в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Женщина с канистрой бензина попыталась войти в канцелярию премьера Польши
RMF FM: женщина с канистрой бензина попыталась войти в канцелярию Туска