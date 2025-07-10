https://ria.ru/20250710/poliklinika-2028362010.html
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ - РИА Новости, 10.07.2025
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ
Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:23:00+03:00
2025-07-10T14:23:00+03:00
2025-07-10T14:25:00+03:00
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не обнаружено, учреждение возобновило работу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Поликлиника №10 возобновила работу после ложного минирования… Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание медучреждения. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Министр уточнила, что поликлиника работает по утвержденному режиму - до 19.00.Ранее она сообщала, что поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганск, происшествия
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ
В эвакуированной поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ
ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не обнаружено, учреждение возобновило работу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Поликлиника №10 возобновила работу после ложного минирования… Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание медучреждения. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Министр уточнила, что поликлиника работает по утвержденному режиму - до 19.00.
Ранее она сообщала, что поликлинику в Луганске
эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором.