https://ria.ru/20250710/poliklinika-2028362010.html

В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ

В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ - РИА Новости, 10.07.2025

В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ

Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:23:00+03:00

2025-07-10T14:23:00+03:00

2025-07-10T14:25:00+03:00

луганск

происшествия

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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не обнаружено, учреждение возобновило работу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Поликлиника №10 возобновила работу после ложного минирования… Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание медучреждения. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Министр уточнила, что поликлиника работает по утвержденному режиму - до 19.00.Ранее она сообщала, что поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором.

https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html

луганск

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганск, происшествия