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В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ - РИА Новости, 10.07.2025
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14:23 10.07.2025 (обновлено: 14:25 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/poliklinika-2028362010.html
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ - РИА Новости, 10.07.2025
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ
Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:23:00+03:00
2025-07-10T14:25:00+03:00
луганск
происшествия
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не обнаружено, учреждение возобновило работу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Поликлиника №10 возобновила работу после ложного минирования… Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание медучреждения. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Министр уточнила, что поликлиника работает по утвержденному режиму - до 19.00.Ранее она сообщала, что поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором.
https://ria.ru/20250710/vsu-2028360391.html
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луганск, происшествия
Луганск, Происшествия
В поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ

В эвакуированной поликлинике в Луганске не нашли взрывоопасных веществ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Взрывоопасных веществ и предметов в поликлинике в Луганске, эвакуированной утром из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом, не обнаружено, учреждение возобновило работу, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Поликлиника №10 возобновила работу после ложного минирования… Оперативные службы, включая кинологов, обследовали здание медучреждения. Взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства. Министр уточнила, что поликлиника работает по утвержденному режиму - до 19.00.
Ранее она сообщала, что поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором.
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