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В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 10.07.2025
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11:34 10.07.2025 (обновлено: 11:45 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/poliklinika-2028315913.html
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 10.07.2025
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании
Поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором, сообщила министр... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:34:00+03:00
2025-07-10T11:45:00+03:00
происшествия
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Поликлинику №10 в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании… Главному врачу на электронную почту поступило анонимное сообщение о минирования здания зарядом с треххлористым фосфором. Оповещены оперативные службы, организована эвакуация медицинского и обслуживающего персонала, а также пациентов, которые пришли на прием к специалистам", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства.Пащенко отметила, что киевский режим, применяя террористические методы запугивания, пытается дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике."Мы должны быть готовы к любым вызовам и ни в коем случае не терять бдительности", – подчеркнула министр.
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происшествия, луганск, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании

В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании зарядом с ядом

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Поликлинику №10 в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании… Главному врачу на электронную почту поступило анонимное сообщение о минирования здания зарядом с треххлористым фосфором. Оповещены оперативные службы, организована эвакуация медицинского и обслуживающего персонала, а также пациентов, которые пришли на прием к специалистам", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства.
Пащенко отметила, что киевский режим, применяя террористические методы запугивания, пытается дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике.
"Мы должны быть готовы к любым вызовам и ни в коем случае не терять бдительности", – подчеркнула министр.
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