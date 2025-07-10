https://ria.ru/20250710/poliklinika-2028315913.html
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 10.07.2025
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании
Поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором, сообщила министр... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:34:00+03:00
2025-07-10T11:34:00+03:00
2025-07-10T11:45:00+03:00
происшествия
луганск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Поликлинику в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании зарядом с сильнодействующим ядом - треххлористым фосфором, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Поликлинику №10 в Луганске эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании… Главному врачу на электронную почту поступило анонимное сообщение о минирования здания зарядом с треххлористым фосфором. Оповещены оперативные службы, организована эвакуация медицинского и обслуживающего персонала, а также пациентов, которые пришли на прием к специалистам", - приводятся слова министра в Telegram-канале регионального правительства.Пащенко отметила, что киевский режим, применяя террористические методы запугивания, пытается дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике."Мы должны быть готовы к любым вызовам и ни в коем случае не терять бдительности", – подчеркнула министр.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028237829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, луганск, луганская народная республика
Происшествия, Луганск, Луганская Народная Республика
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании
В Луганске эвакуируют поликлинику из-за сообщения о минировании зарядом с ядом