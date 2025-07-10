https://ria.ru/20250710/pogoda-2028268085.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 10.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Облачная погода без осадков, рекордная температура воздуха до плюс 35 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:24:00+03:00

2025-07-10T07:24:00+03:00

2025-07-10T07:24:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Облачная погода без осадков, рекордная температура воздуха до плюс 35 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В течение дня, благодаря влиянию погожего антициклона, в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в середине дня - плюс 32 - плюс 35, а значит, будет побит рекорд 1996 года, когда в городе было плюс 33,4 градуса", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный, южный, со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. "В пятницу сохранится солнечный и засушливый характер погоды и 30-градусная жара. В выходные, особенно в воскресенье, вероятность освежающих грозовых дождей резко возрастет, что немного собьет аномальный зной", - добавил Тишковец. Он уточнил, что на следующей неделе температурный фон постепенно вернётся в привычное для июля климатическое русло и дышать станет легче.

https://ria.ru/20250709/fobos-2028069252.html

https://ria.ru/20250706/pogoda-2027465514.html

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общество, москва, евгений тишковец