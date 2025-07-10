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ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае - РИА Новости, 10.07.2025
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11:58 10.07.2025 (обновлено: 12:39 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/podzhog-2028323275.html
ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае
ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае - РИА Новости, 10.07.2025
ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае
УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило попытку теракта на Кубани, обвиняемый в поджоге административного здания в поселке Мостовском взят под стражу,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:58:00+03:00
2025-07-10T12:39:00+03:00
происшествия
краснодарский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило попытку теракта на Кубани, обвиняемый в поджоге административного здания в поселке Мостовском взят под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по региону."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Также, по информации краевого УФСБ, подтверждена причастность обвиняемого к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении одного из мест массового пребывания граждан.Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю расследует в отношении задержанного 1972 года рождения уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205, частью 3 статьи 207 УК России (приготовление к совершению поджога, а также заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах).
https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027808974.html
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происшествия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Краснодарский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае

Сотрудники ФСБ предотвратили попытку поджога здания в Краснодарском крае

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило попытку теракта на Кубани, обвиняемый в поджоге административного здания в поселке Мостовском взят под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по региону.
«
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Также, по информации краевого УФСБ, подтверждена причастность обвиняемого к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении одного из мест массового пребывания граждан.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю расследует в отношении задержанного 1972 года рождения уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205, частью 3 статьи 207 УК России (приготовление к совершению поджога, а также заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Обвиняемый в подготовке теракта в Москве связан с криминалом
8 июля, 04:23
 
ПроисшествияКраснодарский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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