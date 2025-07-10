https://ria.ru/20250710/podzhog-2028323275.html

ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае

ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае - РИА Новости, 10.07.2025

ФСБ предотвратила попытку поджога здания в Краснодарском крае

УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило попытку теракта на Кубани, обвиняемый в поджоге административного здания в поселке Мостовском взят под стражу,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:58:00+03:00

2025-07-10T11:58:00+03:00

2025-07-10T12:39:00+03:00

происшествия

краснодарский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. УФСБ России по Краснодарскому краю предотвратило попытку теракта на Кубани, обвиняемый в поджоге административного здания в поселке Мостовском взят под стражу, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по региону."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый изготовил зажигательную смесь и планировал поджог административного здания. При подходе к месту совершения преступления фигурант задержан сотрудниками управления… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Также, по информации краевого УФСБ, подтверждена причастность обвиняемого к совершению заведомо ложного сообщения об акте терроризма в отношении одного из мест массового пребывания граждан.Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю расследует в отношении задержанного 1972 года рождения уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 1 статьи 205, частью 3 статьи 207 УК России (приготовление к совершению поджога, а также заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах).

https://ria.ru/20250708/rassledovanie-2027808974.html

краснодарский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)