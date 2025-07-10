https://ria.ru/20250710/podrostok-2028261558.html

В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой

В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой - РИА Новости, 10.07.2025

В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой

Шестнадцатилетняя девушка погибла в результате ДТП с легковым автомобилем в Красноярском крае, еще четыре подростка, включая водителя, пострадали, сообщает ГСУ... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:03:00+03:00

2025-07-10T05:03:00+03:00

2025-07-10T05:03:00+03:00

происшествия

красноярский край

россия

республика хакасия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028261419_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_3537312be982144224d4374bc03a11d6.png

КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка погибла в результате ДТП с легковым автомобилем в Красноярском крае, еще четыре подростка, включая водителя, пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 9 июля вблизи села Алтат Назаровского муниципального округа. Шестнадцатилетний водитель ВАЗ 2115, находясь в алкогольном опьянении и не имея водительских прав, не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне машины находилось еще четыре подростка. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель и еще трое несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу. "По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Назарово по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что подросток взял автомобиль у отца, а ехали несовершеннолетние в поле собирать ягоду.

https://ria.ru/20250709/sostoyanie-2028084882.html

красноярский край

россия

республика хакасия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)