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В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой - РИА Новости, 10.07.2025
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05:03 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/podrostok-2028261558.html
В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой
В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой - РИА Новости, 10.07.2025
В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой
Шестнадцатилетняя девушка погибла в результате ДТП с легковым автомобилем в Красноярском крае, еще четыре подростка, включая водителя, пострадали, сообщает ГСУ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:03:00+03:00
2025-07-10T05:03:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка погибла в результате ДТП с легковым автомобилем в Красноярском крае, еще четыре подростка, включая водителя, пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 9 июля вблизи села Алтат Назаровского муниципального округа. Шестнадцатилетний водитель ВАЗ 2115, находясь в алкогольном опьянении и не имея водительских прав, не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне машины находилось еще четыре подростка. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель и еще трое несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу. "По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Назарово по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что подросток взял автомобиль у отца, а ехали несовершеннолетние в поле собирать ягоду.
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происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой

В Красноярском крае 16-летняя девушка погибла в ДТП, четыре подростка пострадали

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияВ Красноярском крае в ДТП погибла девушка-подросток, четыре человека пострадали. Кадр из видео
В Красноярском крае в ДТП погибла девушка-подросток, четыре человека пострадали. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае в ДТП погибла девушка-подросток, четыре человека пострадали. Кадр из видео
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КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка погибла в результате ДТП с легковым автомобилем в Красноярском крае, еще четыре подростка, включая водителя, пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 9 июля вблизи села Алтат Назаровского муниципального округа. Шестнадцатилетний водитель ВАЗ 2115, находясь в алкогольном опьянении и не имея водительских прав, не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне машины находилось еще четыре подростка. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель и еще трое несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу.
"По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Назарово по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что подросток взял автомобиль у отца, а ехали несовершеннолетние в поле собирать ягоду.
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ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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