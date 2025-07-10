В Красноярском крае подросток погиб в ДТП с легковушкой
В Красноярском крае 16-летняя девушка погибла в ДТП, четыре подростка пострадали
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияВ Красноярском крае в ДТП погибла девушка-подросток, четыре человека пострадали. Кадр из видео
В Красноярском крае в ДТП погибла девушка-подросток, четыре человека пострадали. Кадр из видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 июл - РИА Новости. Шестнадцатилетняя девушка погибла в результате ДТП с легковым автомобилем в Красноярском крае, еще четыре подростка, включая водителя, пострадали, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, ДТП произошло около 18.00 (14.00 мск) 9 июля вблизи села Алтат Назаровского муниципального округа. Шестнадцатилетний водитель ВАЗ 2115, находясь в алкогольном опьянении и не имея водительских прав, не справился с управлением - автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В салоне машины находилось еще четыре подростка. В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летняя пассажирка скончалась на месте. Водитель и еще трое несовершеннолетних с травмами доставлены в больницу.
"По данному факту следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Назарово по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 4 статьи 264 УК РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что подросток взял автомобиль у отца, а ехали несовершеннолетние в поле собирать ягоду.