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Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:16 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/podpole-2028259632.html
Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата
Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата - РИА Новости, 10.07.2025
Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата
Киевские власти спустили распоряжение снимать бронь от мобилизации с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей) из-за нехватки людей на... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:16:00+03:00
2025-07-10T04:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевские власти спустили распоряжение снимать бронь от мобилизации с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей) из-за нехватки людей на фронте, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Людей в ВСУ не хватает, поэтому теперь снимают бронь с тех, кто получает меньше 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Как будто бы это менее ценные специалисты", - сказал собеседник агентства. По его словам, предприятия пытаются поднимать зарплату, но для этого не всегда есть возможность. "Кто-то поднимает зарплаты, но это затратно, и не всегда такой вопрос может решать руководитель на месте. Сотрудников даже могут не предупредить, что бронь снята, чтобы не увольнялись", - добавил подпольщик.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html
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киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины
Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата

Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевские власти спустили распоряжение снимать бронь от мобилизации с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей) из-за нехватки людей на фронте, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Людей в ВСУ не хватает, поэтому теперь снимают бронь с тех, кто получает меньше 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Как будто бы это менее ценные специалисты", - сказал собеседник агентства.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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Вчера, 23:12
По его словам, предприятия пытаются поднимать зарплату, но для этого не всегда есть возможность.
"Кто-то поднимает зарплаты, но это затратно, и не всегда такой вопрос может решать руководитель на месте. Сотрудников даже могут не предупредить, что бронь снята, чтобы не увольнялись", - добавил подпольщик.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВооруженные силы Украины
 
 
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