https://ria.ru/20250710/podpole-2028259632.html

Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата

Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата - РИА Новости, 10.07.2025

Подполье: Киев лишает брони от мобилизации тех, у кого меньше зарплата

Киевские власти спустили распоряжение снимать бронь от мобилизации с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей) из-за нехватки людей на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:16:00+03:00

2025-07-10T04:16:00+03:00

2025-07-10T04:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Киевские власти спустили распоряжение снимать бронь от мобилизации с тех, кто зарабатывает менее 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей) из-за нехватки людей на фронте, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Людей в ВСУ не хватает, поэтому теперь снимают бронь с тех, кто получает меньше 20 тысяч гривен (36 тысяч рублей). Как будто бы это менее ценные специалисты", - сказал собеседник агентства. По его словам, предприятия пытаются поднимать зарплату, но для этого не всегда есть возможность. "Кто-то поднимает зарплаты, но это затратно, и не всегда такой вопрос может решать руководитель на месте. Сотрудников даже могут не предупредить, что бронь снята, чтобы не увольнялись", - добавил подпольщик.

https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html

https://ria.ru/20250710/podpole-2028251538.html

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киев, вооруженные силы украины