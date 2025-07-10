https://ria.ru/20250710/podpole-2028251538.html

Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье

Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье - РИА Новости, 10.07.2025

Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье

Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T01:17:00+03:00

2025-07-10T01:17:00+03:00

2025-07-10T01:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме", — рассказал представитель подполья. Подобные репрессивные меры применялись украинскими силовиками в отношении мирных жителей Артемовска и Авдеевки до их освобождения ВС России.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html

https://ria.ru/20250704/vsu-2027301653.html

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херсонская область , россия, херсон