https://ria.ru/20250710/podpole-2028251538.html
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье - РИА Новости, 10.07.2025
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье
Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:17:00+03:00
2025-07-10T01:17:00+03:00
2025-07-10T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg
ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме", — рассказал представитель подполья. Подобные репрессивные меры применялись украинскими силовиками в отношении мирных жителей Артемовска и Авдеевки до их освобождения ВС России.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html
https://ria.ru/20250704/vsu-2027301653.html
херсонская область
россия
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c3767894ba63d0ae5e670e28794a49ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области