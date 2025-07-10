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Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье - РИА Новости, 10.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 10.07.2025 (обновлено: 01:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/podpole-2028251538.html
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье - РИА Новости, 10.07.2025
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье
Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T01:17:00+03:00
2025-07-10T01:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
херсон
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона. "На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме", — рассказал представитель подполья. Подобные репрессивные меры применялись украинскими силовиками в отношении мирных жителей Артемовска и Авдеевки до их освобождения ВС России.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250709/vsu-2028242000.html
https://ria.ru/20250704/vsu-2027301653.html
херсонская область
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херсонская область , россия, херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Херсон
Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области, сообщило подполье

Киевский режим усилил репрессии в Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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ГЕНИЧЕСК, 10 июл - РИА Новости. Киевский режим ужесточил репрессии против мирного населения оккупированной части Херсонской области, в частности, украинские спецслужбы могут арестовать жителей за подписку на русскоязычные Telegram-каналы, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.
«
"На временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области усиливаются репрессии против мирных граждан. Украинские спецслужбы систематически преследуют жителей по абсурдным и откровенно репрессивным причинам. Людей могут задержать за подписку на российские Telegram-каналы. Достаточно просто оказаться в списке подписчиков — и ты уже подозреваемый в коллаборационизме", — рассказал представитель подполья.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
В Херсоне раненым боевикам ВСУ сократили норму питания, сообщило подполье
Вчера, 23:12
Подобные репрессивные меры применялись украинскими силовиками в отношении мирных жителей Артемовска и Авдеевки до их освобождения ВС России.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В подполье рассказали, где прячутся боевики ВСУ в Херсонской области
4 июля, 20:23
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияХерсон
 
 
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