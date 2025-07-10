Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/podmoskove-2028285211.html
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев - РИА Новости, 10.07.2025
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев
Более 50 деревьев упали в Подмосковье из-за мощного циклона, повреждены 14 автомобилей, свет пропадал в 73 населенных пунктах, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:46:00+03:00
2025-07-10T09:46:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937591941_0:2:3264:1838_1920x0_80_0_0_a4be82a8b58b71bb455d1dd2c9b13226.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 50 деревьев упали в Подмосковье из-за мощного циклона, повреждены 14 автомобилей, свет пропадал в 73 населенных пунктах, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На территории Московской области произошло падение 52 деревьев в 6 муниципальных образованиях (распиловка и уборка проведена), повреждено 14 автомобилей в 3 муниципальных образованиях. Нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктов на территории 4 муниципальных образований (восстановлено)", - сказал собеседник агентства. Также после прохождения циклона 9 июля падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зафиксировано, добавил он. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250709/zhara-2028110566.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937591941_406:0:2859:1840_1920x0_80_0_0_60d99f0ac823d333295a0bae37a556ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев

В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев, повреждены 14 автомобилей

© РИА Новости / Александр Рацимор | Перейти в медиабанкДерево упавшее на машину
Дерево упавшее на машину - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Рацимор
Перейти в медиабанк
Дерево упавшее на машину. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 50 деревьев упали в Подмосковье из-за мощного циклона, повреждены 14 автомобилей, свет пропадал в 73 населенных пунктах, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"На территории Московской области произошло падение 52 деревьев в 6 муниципальных образованиях (распиловка и уборка проведена), повреждено 14 автомобилей в 3 муниципальных образованиях. Нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктов на территории 4 муниципальных образований (восстановлено)", - сказал собеседник агентства.
Также после прохождения циклона 9 июля падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зафиксировано, добавил он. Погибших и пострадавших нет.
Девушка отдыхает в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Москвичей предупредили о 35-градусной жаре
9 июля, 12:01
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала