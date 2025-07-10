https://ria.ru/20250710/podmoskove-2028285211.html
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев - РИА Новости, 10.07.2025
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев
Более 50 деревьев упали в Подмосковье из-за мощного циклона, повреждены 14 автомобилей, свет пропадал в 73 населенных пунктах, сообщили РИА Новости в экстренных РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T09:46:00+03:00
2025-07-10T09:46:00+03:00
2025-07-10T09:46:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 50 деревьев упали в Подмосковье из-за мощного циклона, повреждены 14 автомобилей, свет пропадал в 73 населенных пунктах, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На территории Московской области произошло падение 52 деревьев в 6 муниципальных образованиях (распиловка и уборка проведена), повреждено 14 автомобилей в 3 муниципальных образованиях. Нарушено энергоснабжение в 73 населенных пунктов на территории 4 муниципальных образований (восстановлено)", - сказал собеседник агентства. Также после прохождения циклона 9 июля падения слабо закреплённых и широкоформатных конструкций не зафиксировано, добавил он. Погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20250709/zhara-2028110566.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев
В Подмосковье из-за циклона упали более 50 деревьев, повреждены 14 автомобилей