https://ria.ru/20250710/ploschad-2028307569.html

Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов

Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов - РИА Новости, 10.07.2025

Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов

Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T10:58:00+03:00

2025-07-10T10:58:00+03:00

2025-07-10T11:56:00+03:00

происшествия

соликамск

пермский край

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара в цехе по переработке древесины на территории колонии строгого режима номер 1 в Соликамске составила 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению возгорания привлечены 42 человека и 13 единиц техники.

https://ria.ru/20250710/pozhar-2028276643.html

соликамск

пермский край

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, соликамск, пермский край