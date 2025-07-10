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Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов - РИА Новости, 10.07.2025
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10:58 10.07.2025 (обновлено: 11:56 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/ploschad-2028307569.html
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов - РИА Новости, 10.07.2025
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов
Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:58:00+03:00
2025-07-10T11:56:00+03:00
происшествия
соликамск
пермский край
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара в цехе по переработке древесины на территории колонии строгого режима номер 1 в Соликамске составила 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению возгорания привлечены 42 человека и 13 единиц техники.
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соликамск
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происшествия, соликамск, пермский край
Происшествия, Соликамск, Пермский край
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов

Площадь пожара в колонии строгого режима в Соликамске составила 300 квадратов

© Фото : соцсетиПожар в исправительной колонии в Соликамске. 10 июля 2025
Пожар в исправительной колонии в Соликамске. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар в исправительной колонии в Соликамске. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь пожара в цехе по переработке древесины на территории колонии строгого режима номер 1 в Соликамске составила 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению возгорания привлечены 42 человека и 13 единиц техники.
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