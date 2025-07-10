https://ria.ru/20250710/ploschad-2028307569.html
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов - РИА Новости, 10.07.2025
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов
Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T10:58:00+03:00
2025-07-10T10:58:00+03:00
2025-07-10T11:56:00+03:00
происшествия
соликамск
пермский край
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Площадь пожара в исправительной колонии строгого режима в Соликамске Пермского края составила 300 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Площадь пожара в цехе по переработке древесины на территории колонии строгого режима номер 1 в Соликамске составила 300 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, к тушению возгорания привлечены 42 человека и 13 единиц техники.
https://ria.ru/20250710/pozhar-2028276643.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, соликамск, пермский край
Происшествия, Соликамск, Пермский край
Площадь пожара в колонии в Соликамске составила 300 квадратов
Площадь пожара в колонии строгого режима в Соликамске составила 300 квадратов