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Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:46 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/plennyy-2028260987.html
Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов
Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов - РИА Новости, 10.07.2025
Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов
Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал РИА Новости, что его инструкторами по медицинской подготовке были американцы Джейсон и Кейтлин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T04:46:00+03:00
2025-07-10T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
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КУРСК, 10 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал РИА Новости, что его инструкторами по медицинской подготовке были американцы Джейсон и Кейтлин. "Двое американцев, они меня учили медицине. Мужчина и женщина. Возраст около 35. Джейсон и Кейтлин. Они по-английски говорили, и говорили, что "мы из Америки", — рассказал пленный. По его словам, подготовка проходила в Харьковской области. Американские инструкторы жили отдельно от украинских солдат. "Они жили отдельно: заканчивались занятия - они уезжали, и мы уезжали. Приезжали на следующий день, и они проезжали и дальше продолжали занятия", — добавил Куропаткин.
https://ria.ru/20250709/soldat-2028082600.html
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов

Пленный солдат ВСУ Куропаткин назвал имена инструкторов из США по медподготовке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КУРСК, 10 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал РИА Новости, что его инструкторами по медицинской подготовке были американцы Джейсон и Кейтлин.
"Двое американцев, они меня учили медицине. Мужчина и женщина. Возраст около 35. Джейсон и Кейтлин. Они по-английски говорили, и говорили, что "мы из Америки", — рассказал пленный.
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По его словам, подготовка проходила в Харьковской области. Американские инструкторы жили отдельно от украинских солдат.
"Они жили отдельно: заканчивались занятия - они уезжали, и мы уезжали. Приезжали на следующий день, и они проезжали и дальше продолжали занятия", — добавил Куропаткин.
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