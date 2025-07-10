https://ria.ru/20250710/plennyy-2028260987.html

Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов

Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов - РИА Новости, 10.07.2025

Пленный солдат ВСУ назвал имена американских инструкторов

Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал РИА Новости, что его инструкторами по медицинской подготовке были американцы Джейсон и Кейтлин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T04:46:00+03:00

2025-07-10T04:46:00+03:00

2025-07-10T04:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

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КУРСК, 10 июл — РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Виктор Куропаткин рассказал РИА Новости, что его инструкторами по медицинской подготовке были американцы Джейсон и Кейтлин. "Двое американцев, они меня учили медицине. Мужчина и женщина. Возраст около 35. Джейсон и Кейтлин. Они по-английски говорили, и говорили, что "мы из Америки", — рассказал пленный. По его словам, подготовка проходила в Харьковской области. Американские инструкторы жили отдельно от украинских солдат. "Они жили отдельно: заканчивались занятия - они уезжали, и мы уезжали. Приезжали на следующий день, и они проезжали и дальше продолжали занятия", — добавил Куропаткин.

https://ria.ru/20250709/soldat-2028082600.html

https://ria.ru/20250709/plennyj-2028058483.html

харьковская область

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харьковская область