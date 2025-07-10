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США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 10.07.2025
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18:18 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/plan-2028424113.html
США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине, заявил Келлог
США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине, заявил Келлог - РИА Новости, 10.07.2025
США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине, заявил Келлог
США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, заявил в четверг спецпосланник американского президента Кит Келлог, проведя... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:18:00+03:00
2025-07-10T18:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, заявил в четверг спецпосланник американского президента Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны. "После Второй мировой войны Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были трансформировать регионы, разрушенные войной, обратно в функционирующие государства. Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла… США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины", - сообщил он, выступая на конференции по Украине в Риме. По словам Келлога, Запад уже сегодня видит "прогресс" в движении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028380187.html
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в мире, россия, европа, украина, кит келлог, денис шмыгаль, сергей лавров, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Кит Келлог, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Евросоюз
США и Европа могут возглавить "план Маршалла" по Украине, заявил Келлог

Келлог: США и Европа могут возглавить план Маршалла для восстановления Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 июл - РИА Новости. США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, заявил в четверг спецпосланник американского президента Кит Келлог, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.
"После Второй мировой войны Соединенные Штаты и наши европейские союзники должны были трансформировать регионы, разрушенные войной, обратно в функционирующие государства. Мы можем видеть успех подобных усилий, особенно, с планом европейского восстановления, известного как план Маршалла… США и европейцы могут возглавить подобное усилие снова в отношении Украины", - сообщил он, выступая на конференции по Украине в Риме.
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По словам Келлога, Запад уже сегодня видит "прогресс" в движении к этой цели через подписанные с Киевом соглашения по экономическому сотрудничеству.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов, а также европейских инвестиций.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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В миреРоссияЕвропаУкраинаКит КеллогДенис ШмыгальСергей ЛавровЕвросоюз
 
 
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