https://ria.ru/20250710/peskov-2028336311.html
В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России
В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России - РИА Новости, 10.07.2025
В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России
В вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:43:00+03:00
2025-07-10T12:43:00+03:00
2025-07-10T12:43:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главный аспект, который принимается во внимание (в вопросах открытия аэропортов на юге РФ - ред.), это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Это то, что стоит во главе угла", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250709/aeroport-2028198515.html
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россия, дмитрий песков
В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России
Песков: главным аспектом открытия аэропортов на юге России является безопасность