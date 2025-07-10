https://ria.ru/20250710/peskov-2028336311.html

В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России

В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России - РИА Новости, 10.07.2025

В Кремле назвали главный аспект открытия аэропортов на юге России

В вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:43:00+03:00

2025-07-10T12:43:00+03:00

2025-07-10T12:43:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В вопросах открытия аэропортов в южной части России главным аспектом является обеспечение безопасности полетов и пассажиров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главный аспект, который принимается во внимание (в вопросах открытия аэропортов на юге РФ - ред.), это безопасность, обеспечение безопасности полетов, пассажиров. Это то, что стоит во главе угла", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250709/aeroport-2028198515.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков