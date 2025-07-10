https://ria.ru/20250710/perepiska-2028264244.html

СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине

СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине

Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке нескольких западных дипломатов в Кувейте, пытающихся навязать нейтральной стране свою точку зрения по... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T06:04:00+03:00

2025-07-10T06:04:00+03:00

2025-07-10T11:09:00+03:00

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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке нескольких западных дипломатов в Кувейте, пытающихся навязать нейтральной стране свою точку зрения по конфликту на Украине. "Группа поддержки Киева, созданная западными посланниками, находящимися в Кувейте, раскрывает мнение дипломатических миссий о нейтральной стране Персидского залива и ее СМИ. Aydınlık получил переписку в WhatsApp западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ", — говорится в статье.Основные подробности"Пренебрежение Запада к собственным так называемым ценностям наглядно отражено. В просочившихся сообщениях дипломатические конвенции переступаются для оказания давления на СМИ, разработки стратегий борьбы с принципом беспристрастности и использования каналов социальных сетей"."Эти послания наглядно доказывают, что Запад стремится навязать свою терминологию и игнорирует суверенитет Кувейта".На минувшей неделе Aydınlık раскрыла три документа, подтверждающих усиление агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, ее внедрение в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией, а также сокрытие сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который грозил катастрофой.

https://ria.ru/20250709/putin-2028232356.html

https://ria.ru/20250707/turtsiya-2027580210.html

кувейт

киев

персидский залив

украина

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