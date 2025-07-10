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СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине - РИА Новости, 10.07.2025
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06:04 10.07.2025 (обновлено: 11:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/perepiska-2028264244.html
СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине
СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине - РИА Новости, 10.07.2025
СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине
Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке нескольких западных дипломатов в Кувейте, пытающихся навязать нейтральной стране свою точку зрения по... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:04:00+03:00
2025-07-10T11:09:00+03:00
в мире
кувейт
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персидский залив
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке нескольких западных дипломатов в Кувейте, пытающихся навязать нейтральной стране свою точку зрения по конфликту на Украине. "Группа поддержки Киева, созданная западными посланниками, находящимися в Кувейте, раскрывает мнение дипломатических миссий о нейтральной стране Персидского залива и ее СМИ. Aydınlık получил переписку в WhatsApp западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ", — говорится в статье.Основные подробности&quot;Пренебрежение Запада к собственным так называемым ценностям наглядно отражено. В просочившихся сообщениях дипломатические конвенции переступаются для оказания давления на СМИ, разработки стратегий борьбы с принципом беспристрастности и использования каналов социальных сетей&quot;."Эти послания наглядно доказывают, что Запад стремится навязать свою терминологию и игнорирует суверенитет Кувейта".На минувшей неделе Aydınlık раскрыла три документа, подтверждающих усиление агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, ее внедрение в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией, а также сокрытие сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который грозил катастрофой.
https://ria.ru/20250709/putin-2028232356.html
https://ria.ru/20250707/turtsiya-2027580210.html
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в мире, кувейт, киев, персидский залив, южно-украинская аэс, whatsapp inc., украина, евросоюз
В мире, Кувейт, Киев, Персидский залив, Южно-Украинская АЭС, WhatsApp Inc., Украина, Евросоюз
СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине

Aydınlık раскрыла переписку западных послов в Кувейте об Украине

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкЭль-Кувейт
Эль-Кувейт - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке нескольких западных дипломатов в Кувейте, пытающихся навязать нейтральной стране свою точку зрения по конфликту на Украине.
"Группа поддержки Киева, созданная западными посланниками, находящимися в Кувейте, раскрывает мнение дипломатических миссий о нейтральной стране Персидского залива и ее СМИ. Aydınlık получил переписку в WhatsApp западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ", — говорится в статье.
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Основные подробности

  • В переписке участвовали самые высокопоставленные представители Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины и ЕС.
  • Дипломаты из этих стран пытаются повлиять на официальную позицию Кувейта и навязать прозападную точку зрения в конфликте России и Украины.
«

"Пренебрежение Запада к собственным так называемым ценностям наглядно отражено. В просочившихся сообщениях дипломатические конвенции переступаются для оказания давления на СМИ, разработки стратегий борьбы с принципом беспристрастности и использования каналов социальных сетей".

  • Министерство иностранных дел Кувейта пытается не принимать ничью сторону.
  • В переписке британский посол Белинда Льюис рассказала, что в 2022 году тогдашний глава МИД эмирата попросил использовать термин "кризис" вместо "война", но этот призыв отвергли.
  • В этом же диалоге посол Франции Оливье Говен заявил, что Россия якобы пытается запугать внешнеполитическое ведомство этой страны.
«
"Эти послания наглядно доказывают, что Запад стремится навязать свою терминологию и игнорирует суверенитет Кувейта".
На минувшей неделе Aydınlık раскрыла три документа, подтверждающих усиление агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, ее внедрение в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией, а также сокрытие сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который грозил катастрофой.
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В миреКувейтКиевПерсидский заливЮжно-Украинская АЭСWhatsApp Inc.УкраинаЕвросоюз
 
 
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