СМИ раскрыли переписку западных послов в Кувейте об Украине
Aydınlık раскрыла переписку западных послов в Кувейте об Украине
Эль-Кувейт. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке нескольких западных дипломатов в Кувейте, пытающихся навязать нейтральной стране свою точку зрения по конфликту на Украине.
"Группа поддержки Киева, созданная западными посланниками, находящимися в Кувейте, раскрывает мнение дипломатических миссий о нейтральной стране Персидского залива и ее СМИ. Aydınlık получил переписку в WhatsApp западных послов, находящихся в Кувейте, из надежных источников в Персидском заливе. Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ", — говорится в статье.
Основные подробности
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"Пренебрежение Запада к собственным так называемым ценностям наглядно отражено. В просочившихся сообщениях дипломатические конвенции переступаются для оказания давления на СМИ, разработки стратегий борьбы с принципом беспристрастности и использования каналов социальных сетей".
- Министерство иностранных дел Кувейта пытается не принимать ничью сторону.
- В переписке британский посол Белинда Льюис рассказала, что в 2022 году тогдашний глава МИД эмирата попросил использовать термин "кризис" вместо "война", но этот призыв отвергли.
- В этом же диалоге посол Франции Оливье Говен заявил, что Россия якобы пытается запугать внешнеполитическое ведомство этой страны.
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"Эти послания наглядно доказывают, что Запад стремится навязать свою терминологию и игнорирует суверенитет Кувейта".
На минувшей неделе Aydınlık раскрыла три документа, подтверждающих усиление агентурных позиций украинской разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, ее внедрение в крымско-татарскую общину и структуры, связанные с Турцией, а также сокрытие сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС, который грозил катастрофой.