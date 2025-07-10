https://ria.ru/20250710/peregovory-2028270463.html

Алиев и Пашинян начали переговоры в ОАЭ

Алиев и Пашинян начали переговоры в ОАЭ - РИА Новости, 10.07.2025

Алиев и Пашинян начали переговоры в ОАЭ

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна началась в Абу-Даби, передает азербайджанское государственное... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:21:00+03:00

2025-07-10T08:21:00+03:00

2025-07-10T11:20:00+03:00

в мире

абу-даби

ильхам алиев

никол пашинян

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БАКУ/ЕРЕВАН, 10 июл - РИА Новости. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна началась в Абу-Даби, передает азербайджанское государственное агентство АзерТадж."В городе Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов началась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном", - говорится в сообщении.Пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян подтвердила факт встречи. "В Абу-Даби в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном началась двусторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева", - написала Багдасарян в соцсети Facebook*.Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Армянский премьер Никол Пашинян 19 марта написал в соцсети, что готов поставить подпись под мирным договором с Азербайджаном. На следующий день он заявил, что предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву начать консультации по подписанию мирного соглашения между Ереваном и Баку.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. В итоге президент Азербайджана заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.Москва предлагает организовать подписание армяно-азербайджанского мирного соглашения на российской площадке, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в июне.

https://ria.ru/20250709/mid-2028136201.html

https://ria.ru/20250108/baku-1992801265.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, абу-даби, ильхам алиев, никол пашинян