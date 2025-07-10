https://ria.ru/20250710/pensii-2028255053.html
Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза
Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза - РИА Новости, 10.07.2025
Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза
Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:16:00+03:00
2025-07-10T02:16:00+03:00
2025-07-10T02:16:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на её получение. Один пенсионный коэффициент в этом году составил 145,69 рубля. Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов.
https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html
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общество
Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза
Соцфонд: размер пенсии можно увеличить, если выйти на нее с отсрочкой в пять лет
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на её получение. Один пенсионный коэффициент в этом году составил 145,69 рубля.
Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов.