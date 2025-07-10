https://ria.ru/20250710/pensii-2028255053.html

Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза - РИА Новости, 10.07.2025

Стало известно, как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T02:16:00+03:00

2025-07-10T02:16:00+03:00

2025-07-10T02:16:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Размер пенсионного коэффициента можно увеличить на 45%, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет, следует из данных Социального фонда РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на её получение. Один пенсионный коэффициент в этом году составил 145,69 рубля. Для выхода на пенсию по старости необходимо наработать 15 лет трудового стажа и заработать 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год можно заработать не более 10 пенсионных коэффициентов.

https://ria.ru/20250709/pensii-2028046582.html

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2025

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общество