https://ria.ru/20250710/pashinyan-2028456194.html

В партии "Ташнак" обвинили Пашиняна в навязывании нации западных ценностей

В партии "Ташнак" обвинили Пашиняна в навязывании нации западных ценностей - РИА Новости, 10.07.2025

В партии "Ташнак" обвинили Пашиняна в навязывании нации западных ценностей

Власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном пытаются навязать нации западные ценности, которые неприемлемы для населения и интересов... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:45:00+03:00

2025-07-10T22:45:00+03:00

2025-07-10T22:45:00+03:00

религия

армения

ливан

россия

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

facebook

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БЕЙРУТ, 10 июл - РИА Новости. Власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном пытаются навязать нации западные ценности, которые неприемлемы для населения и интересов государства, заявил РИА Новости представитель по связям со СМИ и общественностью ЦК партии "Ташнак" в Ливане Жорж Григорян. "Сегодня становится совершенно очевидно, что события внутри Армении - это не какие-то единичные случаи. Происходящее необходимо рассматривать в более широком контексте, когда внешние силы пытаются навязать свою повестку внутри страны различными способами, включая кампании по обыскам, рейдам и произвольным арестам политических активистов", - сказал Григорян. По словам собеседника агентства, налицо тенденция насильственного перемещения Армении как государства, народа, цивилизации, менталитета и истории в пространство, к которому она не принадлежит, и в чуждую сферу, которая ей не свойственна. Григорян подчеркнул, что Армянская Апостольская Церковь является неотъемлемой частью национальной истории и "даже неверующие армяне глубоко связаны с ней". "Она никогда не вмешивалась в политику, но, когда защищает национальные и общечеловеческие ценности, выступая против продвигаемых в обществе девиаций, ее превращают в мишень", - сказал он. Представитель партии отметил, что идет процесс, направленный на установление внутренней диктатуры для реализации внешних планов. Однако правительство Пашиняна, по его словам, должно осознать, что невозможно навязать идеи, курсы, тенденции и союзы, противоречащие идентичности и историческому пути страны. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/slovakija-2027991402.html

https://ria.ru/20250709/pashinyan-2028218485.html

https://ria.ru/20250617/armenija-2023435015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

армения, ливан, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении