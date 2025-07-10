https://ria.ru/20250710/opros-2028263408.html

Опрос: более 60% россиян любят принимать гостей и ходить в гости

Опрос: более 60% россиян любят принимать гостей и ходить в гости - РИА Новости, 10.07.2025

Опрос: более 60% россиян любят принимать гостей и ходить в гости

Шесть из десяти (61%) россиян в равной степени любят и гостить, и принимать гостей, 77% респондентов за последние полгода сами ходили в гости, свидетельствует... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:41:00+03:00

2025-07-10T05:41:00+03:00

2025-07-10T05:41:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Шесть из десяти (61%) россиян в равной степени любят и гостить, и принимать гостей, 77% респондентов за последние полгода сами ходили в гости, свидетельствует опрос аналитического центра ВЦИОМ, результаты которого есть у РИА Новости. Опрос показал, что 61% россиян одинаково нравится как принимать гостей, так и гостить у других. При этом 13% предпочитают только навещать близких, а 16% - принимать их у себя. Всего 10% опрошенных признались, что им не нравится ни то, ни другое. Согласно результатам опроса, за последние полгода 77% респондентов ходили в гости. При этом 64% россиян обычно навещают друзей, 33% - родителей, 21% - братьев и сестер, по 13% - соседей и коллег (можно было дать до трех ответов). Представители поколения зумеров (рожденные в 2001 году и позже) больше предпочитают ходить в гости (24%), чем принимать гостей (14%). При этом сильнее остальных принимать гостей и ходить к ним лично любят россияне, рожденные в 1992-2000 годы - 64%. "Несмотря на тревоги по поводу того, что цифровое взаимодействие окончательно вытеснит межличностное человеческое общение, этого еще не произошло. И в тех странах, где люди всё еще ходят друг к другу в гости, а Россия, безусловно, одна из них, такая угроза минимальна", - прокомментировал результаты опроса директор по стратегическому развитию Степан Львов. Он отметил, что цифровые технологии сегодня играют важную роль в коммуникации, но они всего лишь дополняют личное общение, которое составляет основу для формирования доверия, норм взаимности и передачи ценностей. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 6 июля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250708/semya-2027849832.html

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