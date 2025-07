https://ria.ru/20250710/opek-2028257276.html

СМИ: ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным СМИ

СМИ: ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным СМИ - РИА Новости, 10.07.2025

СМИ: ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным СМИ

Организаторы международного семинара ОПЕК в Вене отказали в аккредитации пяти ведущим западным СМИ: агентствам Блумберг и Рейтер, а также газетам New York... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:29:00+03:00

2025-07-10T03:29:00+03:00

2025-07-10T03:29:00+03:00

вена

опек

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821776509_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5a9ef8e0467199ab76bf9a85e1941ee3.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Организаторы международного семинара ОПЕК в Вене отказали в аккредитации пяти ведущим западным СМИ: агентствам Блумберг и Рейтер, а также газетам New York Times, Financial Times и Wall Street Journal, передает Блумберг. Международный семинар ОПЕК проходит 9-10 июля в австрийской столице. РИА Новости выступает официальным информационным партнером семинара. "Организация стран - экспортеров нефти не предоставила аккредитацию Блумберг, несмотря на неоднократную (подачу - ред.) заявок, и не дала никакого объяснения своему решению. New York Times, Financial Times, Wall Street Journal и Рейтер также не вошли (в список аккредитованных СМИ - ред.)", - говорится в материале агентства. Представитель Рейтер в комментарии Блумберг заявил, что агентство против подобных ограничений. По словам представителя Блумберг, его агентство выступает за то, чтобы ОПЕК позволила журналистам из крупных СМИ посещать ее мероприятия. Блумберг, Рейтер и Wall Street Journal ранее уже получали отказ в аккредитации для аналогичного мероприятия ОПЕК в 2023 году, напоминает Блумберг.

https://ria.ru/20250705/opek-2027375704.html

https://ria.ru/20250705/opek-2027358785.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вена, опек