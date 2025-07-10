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На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T03:40:00+03:00
2025-07-10T03:40:00+03:00
2025-07-10T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена на территории Белгородской области, сообщило главное управление МЧС по региону. Опасность была объявлена в 0.55 мск, она длилась около двух с половиной часов. "Отбой опасности БПЛА в Белгородской области 3.23 мск", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
МЧС: на территории Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА