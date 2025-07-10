https://ria.ru/20250710/oon-2028413613.html

МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН

МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН - РИА Новости, 10.07.2025

МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН

МИД РФ выразил обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также попытками группы государств... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:32:00+03:00

2025-07-10T17:32:00+03:00

2025-07-10T17:54:00+03:00

оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей вершинин

женева (город)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД РФ выразил обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также попытками группы государств использовать СПЧ в геополитических целях, сообщает внешнеполитическое ведомство.В четверг в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу с председателем Совета ООН по правам человека Юргом Лаубером."Юргу Лауберу была выражена обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете, а также попытками одной группы государств использовать СПЧ в качестве инструмента для достижения своих геополитических целей. Отмечена важность совместных усилий для того, чтобы права человека стали фактором, способствующим сближению различных государств и групп стран", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу о возможных преобразованиях правозащитного компонента Всемирной организации в контексте реализации инициативы "ООН – 80".

https://ria.ru/20250709/gatilov-2028214298.html

россия

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, женева (город)