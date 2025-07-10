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МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН - РИА Новости, 10.07.2025
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17:32 10.07.2025 (обновлено: 17:54 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/oon-2028413613.html
МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН
МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН - РИА Новости, 10.07.2025
МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН
МИД РФ выразил обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также попытками группы государств... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:32:00+03:00
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД РФ выразил обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также попытками группы государств использовать СПЧ в геополитических целях, сообщает внешнеполитическое ведомство.В четверг в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу с председателем Совета ООН по правам человека Юргом Лаубером.&quot;Юргу Лауберу была выражена обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете, а также попытками одной группы государств использовать СПЧ в качестве инструмента для достижения своих геополитических целей. Отмечена важность совместных усилий для того, чтобы права человека стали фактором, способствующим сближению различных государств и групп стран&quot;, - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу о возможных преобразованиях правозащитного компонента Всемирной организации в контексте реализации инициативы "ООН – 80".
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оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин, женева (город)
ООН, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Вершинин, Женева (город)
МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН

МИД России обеспокоен повышением уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД РФ выразил обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также попытками группы государств использовать СПЧ в геополитических целях, сообщает внешнеполитическое ведомство.
В четверг в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу с председателем Совета ООН по правам человека Юргом Лаубером.
«

"Юргу Лауберу была выражена обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете, а также попытками одной группы государств использовать СПЧ в качестве инструмента для достижения своих геополитических целей. Отмечена важность совместных усилий для того, чтобы права человека стали фактором, способствующим сближению различных государств и групп стран", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу о возможных преобразованиях правозащитного компонента Всемирной организации в контексте реализации инициативы "ООН – 80".
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ООНРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ВершининЖенева (город)
 
 
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