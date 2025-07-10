МИД заявил о повышении уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН
МИД России обеспокоен повышением уровня политизации и конфронтации в СПЧ ООН
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. МИД РФ выразил обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете ООН по правам человека (СПЧ), а также попытками группы государств использовать СПЧ в геополитических целях, сообщает внешнеполитическое ведомство.
В четверг в Женеве заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин провел встречу с председателем Совета ООН по правам человека Юргом Лаубером.
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"Юргу Лауберу была выражена обеспокоенность повышением уровня политизации и конфронтации в Совете, а также попытками одной группы государств использовать СПЧ в качестве инструмента для достижения своих геополитических целей. Отмечена важность совместных усилий для того, чтобы права человека стали фактором, способствующим сближению различных государств и групп стран", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу о возможных преобразованиях правозащитного компонента Всемирной организации в контексте реализации инициативы "ООН – 80".
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