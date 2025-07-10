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В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка

В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка - РИА Новости, 10.07.2025

В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка

Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:29:00+03:00

2025-07-10T11:29:00+03:00

2025-07-10T14:05:00+03:00

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великий устюг

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для нашего зоосада", — говорится в сообщении. Отмечается, что с каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Сейчас они уже подросли и начали пробовать "взрослую" еду, также в их рацион входит материнское молоко. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада.

https://ria.ru/20250401/ded-2008586280.html

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общество, великий устюг, дед мороз, московский зоопарк