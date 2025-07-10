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В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка - РИА Новости, 10.07.2025
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Хорошие новости
 
11:29 10.07.2025 (обновлено: 14:05 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/olen-2028315197.html
В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка
В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка - РИА Новости, 10.07.2025
В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка
Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:29:00+03:00
2025-07-10T14:05:00+03:00
хорошие новости
общество
великий устюг
дед мороз
московский зоопарк
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. "Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для нашего зоосада", — говорится в сообщении. Отмечается, что с каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Сейчас они уже подросли и начали пробовать "взрослую" еду, также в их рацион входит материнское молоко. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада.
https://ria.ru/20250401/ded-2008586280.html
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общество, великий устюг, дед мороз, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Великий Устюг, Дед Мороз, Московский зоопарк
В вотчине Деда Мороза родились два северных олененка

В вотчине Деда Мороза в Великом Устюге родились два северных олененка

© Зоосад в Вотчине Деда Мороза/TelegramДва северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза
Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Зоосад в Вотчине Деда Мороза/Telegram
Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Два северных олененка появились на свет в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.
"Пополнение в семье северных оленей в зоосаде в вотчине Деда Мороза. В конце мая на свет появились два северных олененка. Это долгожданное пополнение в семействе северных оленей стало важным событием для нашего зоосада", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с каждым днем оленята проявляют все больше любопытства и активности. Сейчас они уже подросли и начали пробовать "взрослую" еду, также в их рацион входит материнское молоко. Малыши находятся в общей группе северных оленей на территории основной экспозиции зоосада.
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